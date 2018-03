« Les gens nous ont dit qu'ils étaient moins satisfaits des publications qu'ils voyaient et que le fait d'avoir deux fils distincts ne les aidait pas vraiment à communiquer davantage avec leurs amis et leur famille », a indiqué la compagnie par voie de communiqué jeudi.

Des expérimentations ont eu lieu dans six pays, soit la Serbie, la Slovaquie, le Sri Lanka, le Guatemala, la Bolivie et le Cambodge. Plusieurs professionnels des médias de ces pays ont fait part de leurs inquiétudes vis-à-vis ce projet de réforme.

Un journaliste slovaque, Filip Struhárik, a remarqué que ce changement encouragerait le partage de fausses informations. Dans un texte sur le site Internet Medium, il souligne que les interactions entre les utilisateurs et les médias « sérieux » ont baissé d’environ 40 %, alors que les pages de désinformation avaient quant à elle chuté de 27 %.

Plus d'amis, moins de pages

L'onglet « Explore » était une tentative d'augmenter la visibilité des publications provenant des amis dans le fil de nouvelles, rappelle la compagnie. Il s'agissait d'une demande récurrente de la part des utilisateurs du réseau social qui souhaitent interagir avec leurs proches.

Toujours dans son communiqué, Facebook répète que les changements annoncés en janvier devraient être en mesure de répondre à cette volonté. « [Ils] signifient moins de contenu public dans le fil d'actualité, comme les messages des entreprises, des marques et des médias, [et plus de contenus d'amis] ».