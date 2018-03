« Apple ne fera jamais intentionnellement quelque chose pour réduire la vie d’un produit Apple ou encore déprécier l’expérience du client envers son produit dans le but de forcer celui-ci à changer pour un appareil plus récent », a expliqué Jacqueline Famulak, gestionnaire aux affaires juridiques et gouvernementales pour Apple Canada, aux députés.

« Ce n'était pas intentionnel, a-t-elle précisé. Nous ne pensons pas avoir mal communiqué quoi que ce soit. Nous nous excusons parce que nos consommateurs n'ont pas été informés directement par nous. »

En décembre dernier, le géant américain a admis que les mises à jour d’iOS 10.2.1 et 11.2 et le vieillissement des batteries ralentissent les vieux modèles d’iPhone. Cette controverse éclatait alors qu’Apple mettait en vente pour la période des Fêtes ses nouveaux modèles de téléphones intelligents. Plusieurs consommateurs y ont vu une preuve d'obsolescence programmée.

Un député libéral a demandé à Apple Canada de dévoiler des documents internes pour savoir si la lenteur des performances de certains iPhone aurait dû être rendue publique. La requête a été rapidement rejetée par l'entreprise.

Un autre député a demandé si Apple avait connu une augmentation des ventes durant cette période et quels étaient les chiffres pour le Canada. Jacqueline Famulak a répondu qu’« Apple est une entreprise privée et qu’il faut regarder les chiffres généraux pour tout Apple ».

La réponse du député Brian Masse du NPD ne s’est fait pas attendre. Celui-ci a cité le rapport du dernier trimestre d’Apple qui stipule un profit record de 20 milliards de dollars pour répondre à la question de son collègue parlementaire.

À la défense des utilisateurs canadiens d'Apple

Interrogée sur la méthode de mise à jour des logiciels sur ses appareils par le député conservateur Colin Carrie, la gestionnaire d’Apple a répondu qu’avant d’installer une mise à jour sur leur appareil, l’utilisateur doit toujours lire le texte s’affichant avant d’accepter la mise à jour.

Le géant américain se défend d’avoir caché la vérité à ses clients lorsque ceux-ci ont téléchargé la mise à jour sur leur ancien modèle. « La seule raison de cette mise à jour était d’aider nos clients à utiliser leurs anciens téléphones ayant des anciennes piles, sans les éteindre, et non de leur faire acheter de nouveaux modèles » a dit Jacqueline Famulak.

Apple fait face à quatre recours collectifs au Canada et 50 aux États-Unis.

Même le président du comité parlementaire, Dan Ruimy a admis avoir eu un problème de pile avec son iPhone. « Je me souviens que je suis allé au magasin d’Apple et j’étais très frustré du peu de réponses du service à la clientèle. »

Sur ces mots, il a remercié les représentants d’Apple d’avoir répondu aux questions du comité.