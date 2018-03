Un texte de Karl-Philip Vallée

« Le stade olympique, c’est une icône de Montréal, c’est quelque chose qui va apporter plus de notoriété au DreamHack », explique Max St-Onge, chargé de projet à DreamHack Canada.

Fondé en Suède en 1994 sous la forme de compétitions de jeux vidéos pour amateurs, DreamHack est devenu un circuit mondial dédié aux sports électroniques rassemblant certains des meilleurs joueurs dans leurs catégories respectives.

Du 7 au 9 septembre, ce sera la troisième visite de DreamHack dans la métropole. Max St-Onge estime que le nouveau site permettra au festival de diversifier son offre tout en améliorant les activités déjà existantes.

« Tout ce qu’on faisait déjà à la Place-Bonaventure, on va le refaire et l’agrandir, indique-t-il. On essaie aussi d’ajouter deux nouvelles scènes et peut-être un ou deux tournois internationaux. »

Un tournoi professionnel de Street Fighter V

Parmi les tournois déjà annoncés, les festivaliers pourront compter sur StarCraft II, Super Smash Bros. Melee et Super Smash Bros. for Wii U.

Le tournoi de Street Fighter V sera quant à lui promu au rang de Premier event du Capcom Pro Tour, une catégorie dans laquelle les joueurs pourront accumuler des points sur le circuit professionnel mondial de ce jeu pour se qualifier pour le championnat du monde.

Le jeu de combat Brawlhalla sera l’une des nouveautés de la programmation.

D’autres tournois pourraient s’ajouter d’ici septembre, dont les tournois internationaux mentionnés par M. St-Onge, mais l’organisation préfère rester vague à ce sujet pour le moment.

60 000 $ pour les joueurs amateurs

Du côté des tournois pour amateurs, le stade olympique permettra à DreamHack Montréal de faire passer de 1100 à 1500 le nombre d’inscriptions possibles.

La liste des jeux vidéo auxquels les participants pourront compétitionner reste à déterminer, mais Max St-Onge a précisé que le tournoi DreamHack Open comptera Counter-Strike: Global Offensive ou Rocket League dans sa programmation.

Au total, environ 60 000 $ devraient être distribués aux amateurs s’étant le mieux classés dans les différents tournois et au moins 250 000 $ aux professionnels, indique M. St-Onge avant d'ajouter que ces montants restent à confirmer et pourraient même gonfler dans les prochains mois.