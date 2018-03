Le projet « Mission to the Moon » a été présenté en marge du Mobile World Congress, qui se tient à Barcelone. C'est l'oeuvre d'un groupe formé des entreprises de téléphonie Nokia et Vodafone, du constructeur automobile Audi et de l'entreprise allemande PTScientists, fondée afin de rendre accessible l'exploration de la Lune.

Un module automatisé, baptisé ALINA (Autonomous Landing and Navigation Module), devrait être envoyé sur le satellite terrestre d’ici 2019 grâce à une fusée de SpaceX. Ce module établira une connexion Internet 4G avec la Terre.

Le module ALINA, développé par l'entreprise Berlinoise PTScientists Photo : PTScientists

Voyage spatial oblige, les composantes matérielles pour émettre le réseau seraient les plus légères jamais produites. « [Le module] pèsera moins d'un kilo, soit la même chose qu'un sac de sucre », écrit Nokia dans un communiqué.

Le groupe espère que les installations sur la Lune ouvriront la voie à l’exploration spatiale. « Le réseau 4G […] constitue la première étape de la mise en place d'une infrastructure de communication pour les futures missions. »

Si nous voulons un jour quitter la Terre, nous devons développer des infrastructures de ce type hors de notre planète d'origine. Robert Böhme, PDG de PTScientists

Une fois sur la surface de la Lune, deux sondes d’exploration seront déposées. Grâce à la connexion Internet du module ALINA, elles transmettront des images de leur périple en direct, en HD. L’équipe souhaite revisiter les installations d’Apollo 17, la dernière mission humaine en sol lunaire. Si ce projet aboutit, ce sera la première fois qu’un engin privé foulera le sol lunaire.