Quand sa fille de 13 ans a reçu de nombreux messages offensants, dont une invitation à se suicider, Katrina Collins a été choquée. La mère de famille a lancé une pétition en ligne sur le site Change.org demandant que Sarahah soit retirée parce qu'elle encourageait l’intimidation et l’automutilation. En deux mois, elle a récolté plus de 465 000 signatures.

L’application, qui compte près de 300 millions d’utilisateurs dans le monde et dont le nom signifie « honnêteté » en arabe, invite ses utilisateurs à laisser des commentaires constructifs. La fille de Katrina n’était pas une utilisatrice. C’est un de ses amis qui l’a téléchargée et qui lui a relayé ce qui se disait sur elle en ligne.

Google a initialement répondu à la pétition en affirmant qu’il travaillait toujours étroitement avec les développeurs de toutes les applications pour assurer une « bonne expérience pour les utilisateurs ». Quelques jours plus tard, soit mercredi dernier, Sarahah n'était plus offerte dans le Google Store.

Pour sa part, Apple n’a pas fait de commentaire, mais a aussi supprimé l’application de son magasin en ligne.

Katrina Collins s'est réjouie de cette décision. Elle a offert cette victoire aux victimes de cyberintimidation, dont Amy « Dolly » Everett, une Australienne de 14 ans qui s’est enlevé la vie en janvier après s’être fait intimider sur Internet. « Cette victoire est pour Amy "Dolly" Everett. […] C'est pour ma fille à qui l'on a dit de se tuer via Sarahah. C'est pour tous ceux qui ont tendu la main et partagé leurs histoires de douleur, de perte et de courage », écrit-elle.

Une décision « malheureuse », répond Sarahah

Le fondateur de Sarahah, Zain-Alabdin Tawfiq, a affirmé « être très optimiste quant à la conclusion d'une entente favorable » avec Google et Apple, précisant qu’il s’agissait d’une décision « malheureuse ».

En entrevue avec la BBC, le fondateur de Sarahah a précisé que leur système d’intelligence artificielle utilisé pour bloquer les messages haineux était toujours en amélioration. Il a ajouté que les propos que la fille de Katrina Collins a reçus ne devraient pas être en mesure d’échapper à cette barrière de sécurité.

« Dès que nous avons reçu cette pétition, nous avons essayé de passer [ce genre de messages] à travers Sarahah, et ils ont été bloqués », affirme-t-il, en précisant que cette application était destinée à des personnes de 17 ans et plus.

La mère a répondu au média anglais que ces messages haineux avaient « indéniablement été envoyés », en se référant aux captures d’écrans qu’elle a prises. « Il n'y a pas du tout de filtre qui les a bloqués, ils ont tous été envoyés ».

Le Centre de protection de l’enfance, situé à Winnipeg, a déjà invité les parents à discuter avec leurs enfants du mal que peut causer l’application Sarahah.