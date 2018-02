« Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'ouvre plus Snapchat? Ou c'est juste moi... Euh, c'est tellement triste », a affirmé, mercredi sur Twitter, celle qui est une véritable célébrité sur les réseaux sociaux. Avec ses quelque 24 millions d’abonnés Twitter, le message de la demi-sœur de Kim Kardashian n'est pas passé inaperçu.

Même si elle a ajouté, quelques heures plus tard : « Je t’aime toujours Snap… mon premier amour », le mal était fait, rapportaient certains médias, dont l'Agence France-Presse et Bloomberg. L’action de Snap Inc. est passée de 19 $ mercredi à un peu plus de 17 $ jeudi, ce qui représente une baisse de 1,3 milliard de dollars, selon les données de Google Finance.

Mashable et Le Figaro suggèrent quant à eux que la chute en bourse ne serait pas directement liée à ce message puisqu'elle s’est amorcée le 16 février, soit 5 jours avant le tweet de la femme de 20 ans.

Kylie Jenner n’est pas la seule à avoir une dent contre Snapchat ces derniers temps. Une mise à jour importante du réseau social a soulevé la colère des utilisateurs dans les dernières semaines. Une pétition pour faire annuler les changements a même recueilli plus de 1 million de signatures

Dans son rapport annuel dévoilé plus tôt cette semaine, Snap Inc. évoquait aussi la présence de nombreux concurrents, notamment Instagram, le service de photos de Facebook. Plusieurs fonctionnalités qui ont vu le jour sur Snapchat, comme les micromoments (les stories), ont été aussi adoptées par ses adversaires Instagram et Google.

Une chute qui suit une ascension fulgurante

Si le montant est important, cette chute n’est cependant pas dramatique pour la compagnie. Son action a grimpé de plus de 6 $ entre le 6 et le 7 février, toujours selon les données de Google Finance, en raison de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Au cours des trois derniers mois de 2017, ses ventes ont augmenté de 72 %, et son nombre d’utilisateurs quotidiennement actifs, de 18 %, rapporte Le Figaro.

Snapchat a connu une augmentation vertigineuse de sa cote en bourse après une baisse en 2017. Photo : Capture d'écran de Google Finance

Snapchat est utilisé mensuellement par 3 millions de jeunes de 15 à 24 ans. À titre de comparaison, Facebook compte 3,5 millions d’utilisateurs pour la même tranche d’âge.