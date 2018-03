Un texte de Jocelyn Corbeil



Amélie Mercier travaille au Centre de santé Tulattavik de l'Ungava depuis plusieurs mois.

C'est le goût de l'aventure qui l'a amenée à travailler dans le Grand Nord.

Elle explique que, dans son cas, le choc culturel est plutôt brutal.

« Ce qu'on voit, que je n'avais jamais vu ailleurs dans un hôpital, ce sont des gens intoxiqués à l'alcool ou aux drogues pendant qu'on travaille. Il y a un gros manque de rigueur, un gros manque d'encadrement », estime-t-elle.

Les gens n'ont pas de formation non plus, et aussi, dans la gestion des ressources humaines, il y a peu ou pas de conséquences à cela. Amélie Mercier

Des victimes de violence se confient



Amélie Mercier a aussi dû composer avec des cas de violence conjugale à son travail.



« Ça arrive souvent que je doive écouter une collègue de travail qui a eu des idées suicidaires, une collègue de travail qui s'est fait sacrer une volée par son conjoint la nuit passée et qui est quand même au travail le lendemain matin et qu'elle a peur. Je dois faire ça avec mes patients, je dois faire ça avec mes collègues de travail aussi, et en même temps, pour moi, c'est important de le faire, parce que c'est comme ça que je vais faire une différence comme infirmière au Nunavik », soutient Amélie Mercier.

Une réalité



Benoit Dicaire, président du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Baie d'Ungava, affilié à la FIQ, n'est pas surpris d'entendre ces propos d'une collègue.



Il salue toutefois les efforts de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik pour mieux encadrer le personnel de soutien inuit.

« Je crois que c'est un éternel travail. Je sais qu'il y a un effort qui est fait par la Régie régionale de la santé pour donner de la formation à nos travailleurs inuits, on ne tasse pas un problème comme ça du jour au lendemain », déplore-t-il.



Malgré ces nombreux défis, Amélie Mercier souhaite poursuivre son travail dans le Grand Nord et aider à changer les choses comme infirmière à Kuujjuaq.

Écoutez l'entrevue réalisée par David Chabot avec Amélie Mercier.