Comment utiliser votre toilette sans les mains avec Alexa

L’entreprise Kohler a annoncé lors du Consumer Electronics Show 2018 la commercialisation d’une toilette pouvant être contrôlée à l’aide d’Alexa, l’assistante personnelle d’Amazon. Il est possible de demander à la toilette de chauffer, de baisser ou de lever son siège, de jouer de la musique et, bien sûr, de tirer la chasse d’eau.

Le seul hic : cette toilette est vendue 8000 $. Les plus ingénieux peuvent toutefois fabriquer leur propre appareil pour un peu moins de 1000 $ en suivant ces instructions, transmises récemment par un internaute.

La fabrication de ce système requiert un peu de travail et quelques pièces, dont un bidet équipé d’une télécommande infrarouge.

L’appareil de l’entreprise Kohler s’ajoute quant à lui à la ribambelle de gadgets conçus pour la maison intelligente et dont on a fait la démonstration lors du Consumer Electronics Show en janvier dernier. Parmi les innovations technologiques présentées se trouvaient entre autres un thermomètre à viande qui prévient son utilisateur lorsque le steak est cuit, un four à micro-ondes pouvant être réglé avec la voix et une machine à plier les vêtements.