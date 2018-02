Google Images retire son bouton « Voir l’image »

« Aujourd'hui, nous lançons quelques modifications sur Google Images afin de connecter les utilisateurs et les sites internet. Cela inclura la suppression du bouton "Voir image". Le bouton "Consulter" ne changera pas, les utilisateurs pourront ainsi voir les images dans le contexte des pages web sur lesquelles elles se trouvent », a annoncé cette semaine la compagnie sur Twitter.

Ce bouton apparaissait quand on cliquait sur une image dans le moteur de recherche. Il permettait de voir les photos en grand format, et ce, sans accéder à leur page web d'origine.

Sans cet outil, une étape supplémentaire est nécessaire. Les internautes devront maintenant faire un clic de plus et attendre que le site se télécharge au complet pour trouver l’image désirée.

Protéger les droits d'auteurs...

Google est depuis longtemps la cible de critiques de la part de photographes et d'éditeurs, qui dénoncent la trop grande facilité à voler des images sur le moteur de recherche.

En 2016, la banque d'images Getty a déposé une plainte contre Google devant la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles. Elle l'accusait notamment de « promouvoir le piratage ».

La suppression du bouton « Voir l'image » survient une semaine après la conclusion d'un contrat de licence international entre les deux entreprises.

... et générer plus de revenus

Obliger le public à accéder aux sites web, c'est aussi faire en sorte qu'il soit exposé à la publicité présente sur ce même site. Une façon de générer plus de revenus, mais un irritant pour les internautes pour qui le processus devient plus long et plus lourd.

Ceci dit, il est possible de contourner cette obligation. Il vous suffit de faire un clic droit et choisir l'option « Ouvrir l'image dans un nouvel onglet ». L'image s'ouvrira alors dans sa taille réelle dans une nouvelle adresse URL et vous pourrez ainsi la sauvegarder.