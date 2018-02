La photo la plus lointaine jamais prise dans l'espace

Un texte d'Alain Labelle



Cette image – dont la précision n’est pas de la plus grande qualité – montre un point jaune entouré d’une couronne vert et bleu sur fond violet.

Elle a été prise à l’aide de l’instrument LORRI embarqué dans la sonde New Horizons, qui a été lancée en 2006 à la conquête de Pluton et des confins du système solaire.

Cette image montre une région de l’amas d’étoiles 2012 HZ84 situé dans la ceinture de Kuiper, qui se trouve bien au-delà de l’orbite de Neptune. New Horizons avait capté une autre image de l’objet appelé 2012 HE85 quelques heures plus tôt.

La sonde parcourt pas moins de 1,1 million de kilomètres quotidiennement.

Le saviez-vous?

New Horizons est habituée aux « premières ». Elle a été la première sonde à explorer Pluton et ses lunes et à renvoyer des images précises de cette planète naine qu’elle a survolée en juillet 2015. Elle est également la première à explorer la ceinture de Kuiper.