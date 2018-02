L’abus d’ibuprofène pourrait diminuer la fertilité

Un texte de Renaud Manuguerra-Gagné

L’ibuprofène est l’un des médicaments les plus populaires sur le marché. Capable de bloquer les signaux de la douleur, il se retrouve dans plusieurs marques ou médicaments génériques contre les maux de tête, les courbatures ou la fièvre.

Certains effets néfastes d’une consommation abusive de ce médicament sont bien documentés. Il est déjà clairement indiqué, tant sur le site de Santé Canada que sur l’emballage des produits eux-mêmes, de ne pas dépasser les doses maximales recommandées de 1200 mg par jour, pendant sept jours ou moins.

Ces médicaments étant toutefois en vente libre, il arrive que des personnes dépassent ces limites et en subissent les conséquences sur leur santé.

L'un de ces effets a été documenté récemment grâce à deux études très différentes, mais dont les résultats sont semblables : il y aurait un lien entre l’abus d’ibuprofène et l’infertilité, tant chez les femmes que chez les hommes.

Risques pour la testostérone chez l’homme adulte

La première étude à avoir été publiée concerne l’infertilité chez les jeunes hommes. Les chercheurs ont observé cet effet problématique après avoir donné à certains sujets 1200 mg d’ibuprofène par jour et à d'autres un placebo, dans un bassin de 31 hommes âgés de 18 à 35 ans, pendant six semaines. Ils ont ensuite comparé le niveau de certaines hormones.

En deux semaines, cette consommation a entraîné chez le premier groupe de « l’hypogonadisme compensé », une condition où les testicules ne produisent plus assez de testostérone, forçant ainsi d’autres glandes dans le cerveau à changer leur comportement pour pallier ce manque.

Cet effet est surprenant pour des personnes de 35 ans et moins, car il survient habituellement chez les personnes âgées ou chez les fumeurs. Même si la situation s’est avérée réversible après l’arrêt des médicaments, les chercheurs craignent que l’effet ne devienne permanent si l’abus se poursuit.

Risques pour les fœtus de sexe féminin

La deuxième étude concerne l’infertilité féminine. Contrairement à ce qui se produit chez les hommes, pour lesquels l’effet se manifeste à l’âge adulte, l’impact chez les femmes serait vécu par le fœtus, pendant les trois premiers mois de la grossesse.

On sait qu’une partie de la fertilité chez la femme se décide avant la naissance, pendant la formation des ovaires.

Bien que les analgésiques fassent déjà partie de la longue liste des choses à éviter lors de la grossesse, car ils peuvent entraîner la mort du fœtus après le troisième mois, on ne sait pas ce qui se passe si la mère en consomme avant le troisième mois, ou pendant la période au cours de laquelle elle ne sait pas encore qu’elle est enceinte.

Pour vérifier les effets de l’ibuprofène, les chercheurs ont procédé à des tests sur 185 fœtus humains de sept à douze semaines qui leur ont été remis volontairement après des interruptions de grossesse.

Ils ont non seulement confirmé que l’ibuprofène peut passer du sang de la mère au fœtus, mais ils ont de plus constaté que les ovaires des foetus exposés au médicament pendant sept jours comportaient la moitié moins de cellules que ceux qui n’y étaient pas exposés.

Et contrairement à l’étude masculine, un arrêt d’exposition ne permettait pas à l’ovaire de retrouver un développement normal.

Une question de dosage

Il est important de rappeler que les deux études documentent les effets d’une utilisation de l’ibuprofène ne respectant pas les recommandations, donc rien n’indique que ces réactions surviendraient si le médicament était pris selon la posologie.

D'autre part, certains des effets ont été observés sur des cultures cellulaires, donc rien ne prouve qu’il se produirait la même chose chez un adulte.

Malgré tout, ces études ont été réalisées dans un contexte où l’on remarque de plus en plus que la fertilité humaine est en déclin et que des facteurs environnementaux seraient en cause. Il est donc important de vérifier toutes les avenues.