L’activiste de la liberté sur le web John Perry Barlow est mort

Le groupe pour le droit à la vie privée et les libertés sur le web qu’il avait cofondé en 1990, l’Electronic Frontier Foundation, a annoncé qu’il s’est éteint dans son sommeil mercredi, à sa maison de San Francisco, en Californie.

Il avait signé la Déclaration d’indépendance du cyberespace en 1996. Dans celle-ci, il affirmait que les gouvernements, et particulièrement le sien, celui des États-Unis, ne devraient pas imposer leur autorité sur « l’espace social mondial que nous bâtissons ».

« Ce n’est pas une exagération de dire que d’importantes parties de l’Internet que nous connaissons et aimons aujourd’hui existent et prospèrent en raison de la vision et du leadership de Barlow », a écrit Cindy Cohn, de l’Electronic Frontier Foundation, dans un billet de blogue.

Il a toujours vu l’Internet comme un espace fondamental de liberté, où les voix longtemps muselées peuvent trouver un public et où les gens peuvent se rencontrer, peu importe la distance physique les séparant. Cindy Cohn, de l'Electronic Frontier Foundation

Il était proche du milieu de la contre-culture américaine de la seconde moitié du 20e siècle et a écrit les paroles de pièces de l’un de ses groupes phares, The Grateful Dead. Les idéaux de ce mouvement et l’idéologie libertarienne, que partageait Barlow, ont marqué les débuts du web.

Ses positions sur l’encadrement du web ont évolué à travers le temps, mais il est toujours demeuré optimiste sur sa capacité à renforcer les liens entre les gens, tant et aussi longtemps qu’ils ne sont pas muselés par des gouvernements ou des monopoles d’affaires.

« Il est resté fidèle à l’idée centrale que nous pouvons faire quelque chose de magnifique, ou quelque chose d’horrible, et que ça dépend de nous », a affirmé Cindy Cohn.