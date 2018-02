Voici les nouveaux émojis qui arriveront en 2018

Cette liste d'emojis a été dévoilée par le consortium Unicode, un organisme sans but lucratif qui standardise et unifie l'utilisation des symboles et des caractères sur Internet. Chaque année, il sélectionne des codes pour faire de nouveaux symboles d’écriture, comme les émojis. Ensuite, les développeurs comme Apple, Facebook ou Google sont libres, à partir de ces codes, de faire de nouveaux émojis comme ils le souhaitent.

Ces ajouts portent le nombre total d’émojis approuvés par le consortium à 2 823. Les petites icônes qui viennent d’être approuvées devraient arriver sur les appareils cet été.

Plus de 60 millions d’émojis sont utilisés chaque jour sur Facebook.