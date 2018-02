Facebook a 14 ans et Zuckerberg reconnaît avoir commis des « erreurs »

« Au fil des années, j'ai commis quasiment toutes les erreurs que vous pouvez imaginer », a-t-il écrit sur sa page personnelle.

J'ai commis des dizaines d'erreurs techniques et de mauvaises transactions. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes et j'ai placé des personnes talentueuses aux mauvais postes. J'ai manqué des tendances importantes et réagi lentement à d'autres. J'ai lancé des produits qui ont connu un échec après l'autre. Mark Zuckerberg