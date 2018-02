Dépendance aux réseaux sociaux : le cri d'alarme d'ex-cadres de Facebook et Google

Le groupe nouvellement formé affirme que ces compagnies prennent part à un système invisible destiné à créer une dépendance chez leurs utilisateurs afin de générer des revenus.

« Nous étions à l’intérieur. Nous savons ce que les entreprises évaluent. Nous savons comment elles parlent et nous savons comment la machine fonctionne », a déclaré Tristan Harris, ancien employé de Google et directeur du nouveau groupe, au New York Times.

Les réseaux sociaux auraient de plus en plus recours à des programmes automatisés pour garder les usagers rivés à leur écran. On cite en exemple le démarrage automatique des vidéos sur YouTube après leur visionnement. Sur son site Internet, le groupe s'inquiète des conséquences de ces stratégies destinées à augmenter la consommation de contenu numérique.

« Ce qui a commencé comme une course pour monétiser notre attention érode maintenant les piliers de notre société : la santé mentale, la démocratie, les relations sociales et nos enfants », écrivent-ils.

Si chaque époque a connu ses bouleversements technologiques et s’en est remise, la situation vécue aujourd’hui serait bien différente du passé, soulignent-ils. Les intelligences artificielles sont maintenant capables de sélectionner et proposer des contenus personnalisés pour chaque personne individuellement.

[Par le passé] aucun autre média n'a utilisé un profil précis et personnalisé de tout ce que nous avons dit, partagé, cliqué et regardé pour influencer notre comportement à cette échelle Center for humane technology

Ce nouveau groupe a profité de sa création pour faire équipe avec Common sense media, un autre groupe de pression. Ensemble, ils lancent une campagne de sensibilisation intitulée « La vérité à propos des technologies ». Ils cherchent à informer les jeunes, les parents et enseignants sur propos des dangers de l’addiction aux médias sociaux.

Comment reprendre contrôle de son cellulaire Le Center for humane technology propose quelques astuces pour éviter de se sentir obligé de continuellement consulter son téléphone cellulaire. Désactiver toutes les notifications qui ne sont pas provoquées par de vraies personnes.

Mettre son écran en noir et blanc. Les applications sont souvent colorées pour encourager à les consulter.

Recharger son cellulaire en dehors de la chambre à coucher.

Reprendre l’habitude de faire des appels téléphoniques.

Il ne s'agit pas de la première fronde d'ex-employés envers Facebook. En décembre dernier, un ancien dirigeant, Chamath Palihapitiya, avait affirmé que le réseau social était en train de « déchirer le tissu social qui définit le fonctionnement de la société ». Plus tôt, en novembre, le premier président de Facebook, Sean Parker, a déclaré que le réseau social a été développé de façon à exploiter les mécanismes du cerveau responsables des dépendances.