Une nouvelle image panoramique de Mars

Un texte d'Alain Labelle



L’image prise par la sonde de la NASA a été captée à partir de la crète Vera Rubin sur le flanc nord du mont Sharp, située à 300 mètres d’altitude, au milieu du cratère Gale. Cette image englobe une grande partie de la route de 18 kilomètres que Curiosity a empruntée depuis son arrivée dans le cratère Gale.

Photo : NASA/JPL

Depuis 2014 déjà, Curiosity explore les flancs du mont Sharp qui sont riches en couches argileuses datant de millions d’années.

Même si Curiosity ne cesse de grimper depuis cinq ans, c'est la première fois que nous pouvons regarder en arrière et obtenir un aperçu du chemin parcouru. Ashwin Vasavada, NASA

Représentation du chemin parcouru par Curiosity. Photo : NASA/JPL

Le saviez-vous?

Gale est un cratère d'impact martien d'environ 155 km de diamètre situé dans la région d'Aeolis Mensae. Il est facilement reconnaissable par la présence du mont Sharp visible en son centre. Ce mont s’élève à 5000 m au-dessus de la plaine du fond du cratère et à plus de 2000 m au-dessus de l'altitude moyenne de ses rebords.

Sur l’image, il est possible d’apercevoir une colline située à environ 85 kilomètres à l’horizon nord du cratère d’impact, bien que la majeure partie de l'horizon visible montre la bordure du cratère, située à environ 2 kilomètres au-dessus du robot.

La vidéo qui suit décrit en anglais l'image renvoyée par Curiosity :

Curiosity a capté les composantes de cette image il y a trois mois, pendant que le robot prenait une pause au nord de la crète Vera Rubin.

Il a ensuite pris le chemin du flanc sud de cette crète en analysant les différentes couches géologiques qui se présentaient sur son passage.

Depuis notre perchoir sur la crête de Vera Rubin, les vastes plaines du fond du cratère s'étendent jusqu'à la spectaculaire chaîne de montagnes qui forme le bord nord du cratère de Gale. Ashwin Vasavada, NASA

La semaine dernière, les membres de la mission Curiosity ont reçu un record de données en provenance de Mars surpassant le gigabit. Ces informations ont été relayées par l'orbiteur MAVEN de la NASA, en orbite autour de la planète rouge.

Prochainement, Curiosity réalisera un premier forage du sol de Mars en plus d’un an afin d’acquérir de nouveaux échantillons de roche qui seront par la suite analysés par les instruments du robot.

Cette sonde de 900 kg mesure près de 2 m de haut. Elle est montée sur six roues et dotée des équipements les plus lourds et les plus complexes jamais envoyés sur une autre planète. De la taille d'une petite voiture, elle est dotée de 10 instruments de mesure et d'observation.