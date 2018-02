YouTube va identifier les vidéos provenant de diffuseurs financés par un État

« Notre but est de fournir davantage de renseignements aux utilisateurs pour les aider à mieux comprendre les sources des contenus d’information qu’ils visionnent sur YouTube », peut-on lire dans un billet de blogue du site, qui appartient au géant Google.

Cette mesure se manifestera sous la forme d’une courte mention, sous la vidéo, mais au-dessus du titre de celle-ci, précisant que le média est financé par un gouvernement. Un hyperlien doit mener vers Wikipedia, où les utilisateurs « pourront en apprendre plus sur le diffuseur » en question, précise YouTube.

Sur cet exemple, une mention indique que « RFA (Radio Free Asia) est financé en tout ou en partie par le gouvernement américain ». Photo : YouTube

Une capture d’écran fournie par YouTube montre l’exemple d’un contenu de RFA (Radio Free Asia), un diffuseur financé par les États-Unis qui émet en Asie. On peut lire, au-dessus du titre de la vidéo, que « RFA est financé en tout ou en partie par le gouvernement américain ». La fonctionnalité n'est déployée qu'aux États-Unis pour l'instant.

« Cette mesure fait suite à une série de changements que nous avons apportés en 2017 pour mieux faire ressortir des contenus de nouvelles fiables », affirme YouTube.

Les géants du web sont de plus en plus appelés à agir pour lutter contre la désinformation et la propagation de fausses nouvelles sur le web.

L’annonce survient deux semaines après que Facebook a annoncé vouloir instaurer un système qui permettrait aux utilisateurs du réseau social de classer les médias d’information selon leur fiabilité.