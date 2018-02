Le terme « rayon tracteur » est bien connu des amateurs de Star Wars ou de Star Trek. Dans ces univers, ce rayon invisible est capable de manipuler et de capturer des vaisseaux sans qu'aucun contact ne soit établi. On est encore loin de ce genre de prouesses, mais une variante de cette technologie existe bel et bien et elle fonctionne... à l'aide d'ondes sonores.