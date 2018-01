La STM abandonne son application mobile

« Nous étions à un point tournant où il aurait fallu investir plusieurs milliers de dollars pour la mettre à niveau et introduire le temps réel (NDLR : pour suivre les autobus) », a indiqué à Radio-Canada Isabelle Tremblay, porte-parole de la STM.

Dès le 1er février, l’application ne sera donc plus offerte dans l'Apple Store et le Google Play Store. Sur son site web, la STM recommande aux usagers de se tourner vers Transit et Chrono, qui sera bientôt en ligne.

« Nous mettons fin à notre application, car nous préférons ouvrir nos données à la communauté des développeurs qui est très innovante dans le développement d’applications, a ajouté la porte-parole. C’est d’ailleurs une tendance mondiale chez les transporteurs de fonctionner de cette façon. »

Le transporteur public précise que son application avait coûté 25 000 $ à concevoir en 2010-2011 et qu’elle avait été téléchargée 250 000 fois.