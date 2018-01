Google et le journalisme local : la FPJQ, ouverte mais sceptique

Un exemple de nouvelle que l'on retrouve sur Bulletin. Photo : Google

Un texte de Karl-Philip Vallée

L’application Bulletin, testée depuis mercredi à Nashville et Oakland, aux États-Unis, cherche à réduire les obstacles entre les nouvelles locales et le grand public en offrant une plateforme simple et rapide à utiliser.

De cette façon, un citoyen témoin d’un événement pourrait écrire un court article et publier une photo ou une vidéo en quelques minutes, et son article serait instantanément hébergé sur les serveurs de Google. N’importe quel internaute pourrait alors trouver cet article en utilisant le moteur de recherche de l’entreprise, sans avoir à installer Bulletin sur son appareil.

Dans une présentation de l’application en anglais, Google explique avoir travaillé avec des médias locaux pour concevoir ce prototype et déterminer de bonnes pratiques. L’entreprise dit d’ailleurs espérer que les nouvelles publiées par le biais de Bulletin seront par la suite relayées par des médias locaux pour leur donner plus de visibilité.

Une bonne idée, mais...

Le président de la FPJQ, Stéphane Giroux, est d’avis que cette nouvelle plateforme pourrait être utile aux journalistes locaux, mais souligne qu’une telle application ne peut pas remplacer le travail de professionnels.

« Les journalistes deviennent imputables pour ce qu’ils écrivent, indique M. Giroux. Si on se retrouve avec une plateforme sur laquelle n’importe qui peut écrire ce qu’il veut, qui va être responsable de s’assurer de la véracité et du professionnalisme? »

Améliorer la confiance des citoyens

Stéphane Giroux estime que Bulletin et d’autres initiatives du genre pourraient contribuer à améliorer la confiance des citoyens envers les grands médias, que certains accusent parfois d’ignorer certaines nouvelles qui les intéressent.

Il craint toutefois que des personnes mal intentionnées s’en servent pour exacerber le problème.

« C’est tellement facile maintenant d’utiliser des plateformes comme ça pour transmettre des fausses nouvelles, parfois innocemment, parfois de façon sournoise, explique M. Giroux. Google devrait ajouter des mécanismes pour s’assurer de la véracité des informations rapportées. »

Pas à n’importe quel prix

Ce journaliste chevronné se montre sceptique quant à l’insistance de Google de vouloir réduire les efforts nécessaires pour publier une nouvelle. Il explique que l’on n’accepterait pas de baisser les exigences du travail d’un médecin pour qu’il puisse voir plus de patients et qu’il devrait en être de même pour le travail d’un journaliste.

« La FPJQ est parfaitement d’accord avec le journalisme citoyen, en autant que tout soit fait dans les règles de l’art, souligne Stéphane Giroux. On défend la liberté de presse et, par extension, la liberté de tout citoyen de rapporter ce qu’il lit et ce qu’il voit. Sauf qu’on met la barre assez haute pour ce qui est de la vérification des faits. »