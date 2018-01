3 nouveautés à venir dans iOS 11.3

Votre dossier médical virtuel

Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad pourront bientôt consulter leur dossier médical directement sur leur appareil mobile.

Les établissements du réseau de la santé participants fourniront des informations en temps réel, ce qui permettra aux patients de connaître les résultats d’analyses, de connaître leur médication ou de voir leur historique médical.

Apple indique que les données de cette application seront chiffrées et protégées par un mot de passe.

Accélération des vieux iPhone

Comme il a été annoncé précédemment, les iPhone 6, 6 Plus, SE, 6s, 6s Plus, 7 et 7 Plus ne seront plus forcément ralentis pour préserver la charge des piles vieillissantes.

Un menu offrira la possibilité aux utilisateurs de sacrifier la durée de la charge de leur appareil mobile en échange de plus de puissance.

Plus de réalité augmentée et de nouveaux animojis

Apple poursuit sur sa lancée en réalité augmentée en améliorant sa plateforme ARKit, destinée aux concepteurs d’applications.

Ceux-ci seront donc mieux outillés pour rendre leurs applications plus performantes, notamment grâce à une détection des objets améliorée. Le nouvel ARKit 1.5 pourra en effet mieux analyser les surfaces irrégulières telles que des tables arrondies. Les surfaces verticales seront aussi mieux détectées, ce qui permettra aux applications d’afficher des images virtuelles sur les murs en temps réel.

Apple en profite d’ailleurs pour ajouter quatre nouveaux animojis, ces petits personnages animés par reconnaissance faciale, au répertoire de l’iPhone X. Les utilisateurs pourront donc s’amuser avec une tête de dragon, d’ours, de lion et même une tête de mort.