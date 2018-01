Des Québécois veulent fournir la planète en lithium

On retrouve de plus en plus de lithium dans nos piles et batteries de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portables et de voitures électriques. Jusqu'à maintenant, la majeure partie venait d'Amérique du Sud, mais il existe aussi du lithium au Québec. Pour la première fois, des entrepreneurs québécois veulent prendre ce minerai et le transformer sur place pour en faire un des produits les plus recherchés sur la planète.