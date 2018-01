1 M$ en jeu dans une guerre virtuelle sur EVE Online

Dans une publication ayant brièvement occupé le premier rang des discussions les plus populaires de Reddit, l’utilisateur CSMprogodlegend décrit les événements qui ont mené à l’affrontement « 9-4RP2 Keepstar » qui a débuté mardi en fin d’après-midi. Il explique également comment a été calculé le montant de 1 million de dollars américains.

Une simulation pleine de nuances

EVE Online est un jeu vidéo en ligne extrêmement complexe, qui simule la vie dans un univers rappelant celui de Star Wars. Les joueurs y incarnent le capitaine de leur propre vaisseau spatial et peuvent évoluer dans ce monde de la manière qui leur plaît.

Les activités virtuelles des joueurs leur permettent parfois de recevoir de la monnaie virtuelle, appelée ISK. Cette monnaie sert à faire diverses transactions qui motivent le rôle de chaque joueur.

Certains joueurs d'EVE Online choisissent de devenir mineurs et de faire le commerce de ressources naturelles. Photo : CCP Games

Par exemple, ceux qui jouent des commerçants peuvent s’en servir pour acheter des ressources sur une planète et la revendre à profit sur une autre planète. Ceux qui jouent des pirates peuvent tenter d’attaquer des commerçants pour leur voler leur marchandise et engranger les profits à leur place. Ceux qui évoluent dans les forces de l’ordre peuvent recevoir une prime pour avoir attrapé un bandit.

Une monnaie virtuelle ou réelle?

Cette monnaie virtuelle est associée à une valeur en argent réel en raison de la conception même du jeu. Pour jouer à EVE Online, un utilisateur doit payer un abonnement mensuel (14,95 $ US par mois au tarif de base). Certains joueurs choisissent d’acheter des abonnements en argent réel et de les revendre sur le marché interne en échange d’ISK.

Pour cette raison, tous les biens achetables dans EVE Online ont une valeur en argent réel. Cela peut aller de la ressource la plus banale pour les commerçants au vaisseau spatial de combat le mieux équipé pour les marchands de vaisseaux.

Un Titan (le plus gros vaisseau sur cette image, à droite), s'approche d'une station spatiale avec un groupe de vaisseaux. Photo : CCP Games

Les vaisseaux les plus chers du jeu, les Titans, valent au bas mot 4000 $ US chacun.

En 2014, la dernière guerre d’importance d’EVE Online avait fait les manchettes de nombreux médias grand public en raison des 300 000 $ US perdus en quelques heures. Les deux camps qui s’affrontaient alors avaient aligné environ 80 Titans chacun, en plus des milliers d’autres vaisseaux plus modestes.

Lors de la bataille 9-4RP2 Keepstar de mardi, pas moins de 500 Titans doivent se confronter. Au moment du début de la bataille, en fin d'après-midi mardi, plus de 6000 vaisseaux de différentes tailles étaient rassemblés sur le champ de bataille et davantage de vaisseaux étaient attendus.

Quand la fiction se mêle à la réalité

CSMprogodlegend décrit EVE Online comme un jeu vidéo dont la plupart des joueurs aiment entendre parler, mais auquel ils ne voudraient jamais jouer. En effet, l’extrême profondeur de ce jeu le rend très difficile d’approche pour un non initié, mais laisse aussi beaucoup de place au libre arbitre des joueurs.

En près de 15 ans d’existence, cette particularité a permis à la communauté de se constituer en larges groupes (appelés factions) qui comptent tant d’intrigues politiques qu’ils se confondent parfois avec la réalité. Un livre - Empires of EVE - a même été écrit pour raconter les jeux de coulisses des sept premières années du jeu vidéo, qui ont mené à la première grande guerre d’EVE Online, en 2010.

Et les événements qui ont mené à la bataille 9-4RP2 Keepstar auraient le potentiel de constituer la suite de cet ouvrage.

Les grandes batailles se font rares dans EVE Online, mais elles peuvent coûter des centaines de milliers de dollars en argent réel aux joueurs. Photo : CCP Games

Le résumé qui suit est largement inspiré du récit de CSMprogodlegend, qu’on peut lire en anglais dans son intégralité sur Reddit.

Une force de 15 000 membres

En 2014, la faction CFC et son leader appelé The Mittani sont sortis vainqueurs de la grande bataille les opposant à la Pandemic Legion. Se servant de cette victoire décisive, la CFC est parvenue à prendre le contrôle de presque toute la galaxie.

Un vaisseau spatial du jeu vidéo EVE Online. Photo : CCP Games

À force de conquêtes, la CFC en est venue à compter plus de 15 000 membres. Tous ces humains en chair et en os représentaient un pouvoir d’achat considérable, si bien que The Mittani a commencé des tractations avec les concepteurs d’autres jeux vidéo en leur promettant d’emmener sa communauté vers leurs jeux en ligne en échange d’avantages et de rabais.

Face au succès de cette initiative, The Mittani a voulu pousser son audace encore plus loin en approchant l’auteur de science-fiction Jeff Edwards pour qu’il écrive un roman sur une guerre d’EVE Online. Cette idée, jumelée au fait que The Mittani réclamait 150 000 $ US pour financer le livre et qu’il avait dû renommer la CFC pour que le nom de la coalition soit plus appropriée pour l’ouvrage, a exaspéré les joueurs. Ceux-ci ont alors cherché un moyen de se rebeller contre The Mittani.

Un casino en ligne pour financer la rébellion

C’est ici qu’apparaît Lenny, un joueur d’EVE Online connu pour avoir été le propriétaire d’un casino en ligne auquel les gens pouvaient jouer avec des ISK.

Grâce à tout l’argent dégagé par ses activités à la limite de la légalité, Lenny est parvenu à rallier les joueurs rebelles sous la bannière de la Moneybadger Coalition et à écraser la CFC.

Les vaisseaux d'EVE Online ont toutes sortes de formes, de fonctions et de coûts. Photo : CCP Games

Mais un scandale de jeux d’argent autour de Counter-Strike: Global Offensive, un autre jeu en ligne populaire, a attiré l’attention des concepteurs d’EVE Online, qui ont décidé de bannir Lenny de leur jeu pour éviter une situation similaire.

Le retour de The Mittani

Privés de son leader, la Moneybadger Coalition s’est désorganisée. De son côté, The Mittani n’avait pas dit son dernier mot et il a peu à peu repris le contrôle de la flotte du CFC.

Les grandes guerres d'EVE Online donnent lieu à des affrontements spectaculaires, mais très difficiles à comprendre pour les initiés. Photo : CCP Games

Depuis août 2016, les deux factions se livrent à une course à l’armement sans précédent dans EVE Online et s’affrontent ponctuellement dans de petites escarmouches.

Mais les forces de l’ex-CFC, rebaptisée Imperium, ont récemment lancé une invasion en règle qui doit culminer mardi en un affrontement qui pourrait coûter 1 million de dollars aux joueurs impliqués… Si les serveurs du jeu en ligne parviennent à tenir le coup lorsque des milliers de joueurs se rassembleront en un seul point de la galaxie!