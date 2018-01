Fausses nouvelles : Mark Zuckerberg se déresponsabilise

Après avoir annoncé la semaine dernière une refonte majeure du fil d'actualité du réseau social, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, précise maintenant de quoi celui-ci aura l'air.

Plusieurs commentateurs s'en doutaient, le nombre de nouvelles qui apparaîtront dans le fil d'actualité diminuera. M. Zuckerberg estime que vous verrez 20 % moins de nouvelles. Toutefois, ne vous inquiétez pas, il vous assure que celles-ci seront de meilleure qualité.

« Il y a trop de sensationnalisme, de désinformation et de polarisation dans le monde d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux permettent aux gens de partager de l'information plus rapidement qu'à aucun autre moment de l'histoire, et si nous ne nous penchons pas sur ces problèmes, nous les exacerbons. Voilà pourquoi il est important que le fil d'actualité mette de l'avant des informations de qualité qui aideront à créer un terrain d'entente pour tous », a-t-il écrit dans une publication Facebook, vendredi après-midi.

Je suis 100 % d'accord avec ces propos. Par contre, la solution proposée par Facebook comporte de sérieux problèmes. Plutôt que de « mettre ses culottes », le réseau social se déresponsabilise. Pire, il commet un sérieux faux pas.

« Nous pourrions décider par nous-mêmes [ce qui constitue une bonne source d'information], mais nous ne serions pas à l'aise avec cette solution. Nous avions pensé demander des avis d'experts, ce qui nous permettrait de ne pas avoir à prendre de telles décisions, mais cela ne règlerait sans doute pas le problème d'objectivité », poursuit M. Zuckerberg.

« Nous avons décidé que le moyen le plus objectif est de laisser notre communauté choisir quelles sources sont considérées comme fiables », précise-t-il.

Eh oui, vous avez bien lu. La même communauté sur laquelle dépendent toutes les fausses nouvelles pour se propager sur Facebook décidera désormais ce qui constitue une source d'information fiable. Les algorithmes du réseau social feront ensuite la promotion des sources considérées valables par la communauté.

Permettez-moi un brin de scepticisme.

Un des problèmes fondamentaux avec les fausses nouvelles est justement le manque de jugement quant à la fiabilité des sources d'information. Beaucoup d'internautes ne prennent pas le temps de vérifier la source d'un article avant de le partager, se limitant parfois à n'en lire que le titre. Combien de fois ai-je vu une fausse nouvelle évidente dont la propagation aurait pu être stoppée si les lecteurs avaient simplement pris le temps d'aller voir le site web où elle a été publiée.

Ce n'est pas pour insulter l'intelligence de l'internaute moyen. Nous sommes tous très pressés. Nous ne voulons pas toujours prendre le temps de vérifier, surtout quand une nouvelle est excitante, encore plus si celle-ci nous fâche ou si elle nous conforte dans nos opinions. Ce n'est pas tout le monde qui connaît le fonctionnement des organes de presse, et comment reconnaître une source fiable. Cela, les propagateurs de désinformation le savent. Ils misent justement sur ces points pour emberlificoter et manipuler la communauté Facebook.

Peu importe, c'est désormais à cette communauté que l'on demandera d'évaluer la fiabilité des sources d'information.

Pire encore, il y a un réel potentiel d'abus. Qu'est-ce qui empêchera les gens mal intentionnés de signaler qu'un média est non fiable simplement parce qu'il a publié un article avec lequel ils ne sont pas d'accord?

Il serait envisageable, et même probablement inévitable, qu'on voie se dessiner des campagnes de signalement systématique de médias d'information, comme le Washington Post, le New York Times et même Radio-Canada. Pourquoi pas tous les médias d'information, on point où on est rendu?

Que fera Facebook si un noyau de gens enragés et motivés décide de mener une telle campagne?

Il faut se rappeler que les gens fâchés sont souvent les plus bruyants et ceux qui se mobilisent le plus. La section des commentaires sous tout article controversé en est la preuve. La plupart des gens ne prennent pas le temps d'aller écrire un commentaire haineux sous un article, seulement les plus motivés le font, car ce sont eux qui ont été offensés par le propos de l'article.

On a souvent reproché à Facebook de ne pas agir pour stopper la désinformation sur sa plateforme. Toutefois, dans ce cas-ci, le réseau social ne fait pas que s'en laver les mains; il choisit une solution qui est pire que le statu quo.