Une application virale de Google fait craindre pour la vie privée

L’application Google Arts & Culture, qui existe depuis 2016, offre depuis décembre aux utilisateurs des États-Unis de trouver leur double artistique grâce à l’intelligence artificielle. Au cours du congé des Fêtes et des semaines qui ont suivi, cette fonction a connu un grand succès sur les réseaux sociaux, ce qui lui a permis de devenir l’application gratuite la plus téléchargée de l’App Store et du Google Play Store.

Mais voilà que certains s’interrogent à savoir s’ils devraient fournir délibérément une photo de leur visage à Google. Selon ces personnes, l’entreprise pourrait se servir de ces photos pour entraîner un système de reconnaissance faciale.

Cet utilisateur de Twitter dit par exemple que l'application est une étape vers la création d'un État qui surveillerait ses habitants à l'aide de la reconnaissance faciale.

The Google Arts and Culture app is just the next step in surveillance state facial recognition.



And I’m going all in because I want that sweet sweet social media validation.