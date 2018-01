Le Québec, terre de choix de l'infonuagique

Un texte de Danny Lemieux, de Découverte

La clé pour accéder à notre vie numérique, c’est le téléphone intelligent. Mais, dans les faits, cette vie immatérielle est emmagasinée dans un nuage, le fameux « cloud ».

Le nuage est simplement un centre de données qui héberge des dizaines de milliers de serveurs. De quoi stocker l’équivalent de 10 millions d’ordinateurs portables.

En matière de nuage informatique, le Québec est devenu un pôle mondial; 45 centres de données y sont installés, dont la majorité à Montréal et ses alentours.

Pour éviter d’attirer l’attention, le lieu des centres de données est tenu secret. Pourtant, vous y entrez plusieurs fois par jour. Chacune de vos visites dure… 5 millièmes de seconde. Si le passage est furtif, la sécurité est maximale.

On a des gardiens de sécurité 24 heures sur 24 sur les lieux. Il y a des clôtures, des barrières de sécurité, des systèmes de lecteurs de cartes, des systèmes biométriques avec empreintes digitales et lecture de la rétine. Daniel Laurin, ingénieur électrique chez Colo-D

Pour éviter de perdre ou de se faire voler des données personnelles, on les fractionne, on les répartit. C’est pourquoi le nuage se compose de plusieurs sites, souvent disposés aux quatre coins du monde.