Avez-vous vraiment besoin des gadgets du CES?

C’est une critique récurrente du CES ces dernières années : certaines entreprises semblent avoir perdu contact avec la réalité. Encore une fois cette année, la vision de la maison intelligente mise de l’avant à ce salon a plus à voir avec les possibilités technologiques qu’avec les véritables besoins des gens.

Que diriez-vous de pouvoir régler votre four à micro-ondes à l’aide de votre voix? C’est possible grâce à un nouvel appareil de Whirlpool, mais, en raison des lois encadrant sa fabrication, vous devrez quand même le mettre en marche à la main (et, bien sûr, y déposer votre nourriture vous-même).

Qu’en est-il d’une gourde qui vous félicite lorsque vous atteignez votre objectif d’hydratation? L’Hidrate Spark 2.0, une bouteille connectée à Internet, offre cette fonction.

Pas si fou…

Mais si le grand public considère ces inventions farfelues ou inutiles, ce n’est pas toujours le cas des acteurs de l’industrie. Tom Coughlin, président de Coughlin Associates et analyste en technologies, est d’avis que plusieurs innovations présentées au CES pourraient connaître du succès à long terme auprès d’une clientèle spécialisée.

Cet expert indique que le salon américain est un miroir des rêves et des aspirations des gens du milieu.

Un avis partagé par Stefan Witkamp, le cofondateur de la jeune pousse néerlandaise Athom BV. Cet entrepreneur se souvient d'un vox pop des années 1990 aux Pays-Bas dans lequel on demandait aux passants s’ils croyaient qu’ils auraient un jour besoin d’un téléphone cellulaire. Selon lui, le scepticisme actuel entourant les appareils intelligents est du même ordre.

« Les gens se demandent pourquoi ils devraient contrôler leur musique à partir de leur téléphone intelligent ou pourquoi ils devraient surveiller et contrôler leur maison à distance ou automatiquement, dit M. Witkamp. Mais dans cinq ans, ils pourraient très bien se demander pourquoi quelqu’un refuserait de le faire. »

Encore loin des robots à tout faire

Ceux qui rêvent de voir débarquer un robot capable de faire les corvées ménagères dans leur maison devront patienter encore longtemps. Le niveau de précision et d’adaptation requis pour effectuer des tâches comme laver la vaisselle ou plier ses vêtements n’est tout simplement pas encore atteignable.

Des robots au salon Consumer Electronics Show de Las Vegas. Photo : La Presse canadienne/Jae C. Hong

Pour preuve, deux entreprises présentent une machine à plier les vêtements au CES. Le hic? La première - la Laudroid de Seven Dreamers Laboratories - coûte 16 000 dollars américains et nécessite 6 heures pour plier 30 articles. La seconde – la Foldimate de la compagnie du même nom – n’est qu’un prototype non fonctionnel.

Pourtant, Shin Sakane, fondateur de Seven Dreamers Laboratories, affirme qu’il lui a fallu 13 ans pour en arriver à ce résultat.

Malgré ses progrès, la machine n’est pas encore arrivée au point où elle pourrait remplacer un humain, un constat applicable à plusieurs appareils présentés au CES. Mais ce salon et les rêves qu’il cultive permettent à l’industrie et aux spécialistes de mieux envisager le futur. Comme quoi tout ce qui paraît inutile n’est pas futile.