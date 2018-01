L’Overwatch League à l’assaut du marché des sports traditionnels

Un texte de Karl-Philip Vallée

L’Overwatch League est le pendant professionnel du jeu vidéo en ligne Overwatch, créé par le studio Blizzard Entertainment. Dans ce jeu, les joueurs s’affrontent en équipes de six personnes et doivent accomplir différents objectifs avant leurs adversaires pour remporter la partie.

La formule de l’Overwatch League rappelle celle de ligues sportives comme la Ligue nationale de hockey (LNH), en ce sens qu’elle compte dans ses rangs une douzaine d’équipes associées à des villes.

Il s’agit d’une différence majeure avec les autres grandes ligues mondiales de sports électroniques, dans lesquelles les équipes sont commanditées par des entreprises technologiques et sont rattachées à une région du monde ou à un continent.

À la Fédération québécoise de sports électroniques (FQSE), qui organise une ligue étudiante d’Overwatch, la nouvelle ligue de Blizzard est au coeur de beaucoup de discussions depuis son annonce.

« Ce système de franchises redéfinit complètement l’aspect professionnel du sport électronique, explique François Savard, vice-président de la FQSE. La route pour devenir professionnel est beaucoup mieux définie. Un joueur sait qu’il doit commencer comme amateur et jouer dans les petites ligues pour éventuellement monter, comme dans le sport traditionnel. Ultimement, ça influence toutes les ligues, même nous avec la Ligue cyber espoirs. »

20 millions de dollars pour une franchise

Cette particularité de l’Overwatch League signifie que la franchise de chaque équipe a dû être achetée par des promoteurs, comme dans la LNH, où, par exemple, Geoff Molson est propriétaire des Canadiens de Montréal. Signe que Blizzard prend très au sérieux sa nouvelle ligue, le prix de certaines franchises aurait atteint les 20 millions de dollars américains lors de l’appel d’offres, selon ce que rapportait Jacob Wolf d’ESPN en septembre 2017.

Le format de la ligue a semblé plaire aux investisseurs, puisque Robert Kraft et Jeff Wilpon, respectivement propriétaires des Patriots de la Nouvelle-Angleterre (football américain) et des Mets de New York (baseball), ont répondu présent. M. Kraft a acheté l’équipe assignée à Boston, tandis que M. Wilpon est devenu propriétaire de celle de New York.

Image tirée du jeu « Overwatch » Photo : Blizzard Entertainment

Le Québec n’est pas parvenu à convaincre Blizzard de lui garder une place pour la première saison de l’Overwatch League, mais cela pourrait bien changer dans les prochaines années, selon François Savard.

« La FQSE est rapidement entrée en communication avec l’Overwatch League pour connaître les prérequis pour acheter une franchise, indique-t-il. On a beaucoup poussé pour que Montréal et Québec soient choisis. Le défi avec cette ligue, c’est que l’investisseur ait non seulement une vision pour acheter une franchise, mais qu’il y ait aussi une structure autour de celle-ci. »

L’encadrement des joueurs serait important dans l’Overwatch League, selon ce spécialiste, ce qui pourrait expliquer pourquoi des grands noms des sports traditionnels sont parvenus à mettre la main sur une équipe.

Un succès qui reste à mesurer

Le pari de Blizzard n’est toutefois pas gagné pour autant. Beaucoup de billets sont encore en vente pour remplir les gradins des studios où sont disputés les matchs. Et les matchs présaison, présentés en décembre, n’ont été diffusés que sur la plateforme en ligne de la Major League Gaming (propriété d’Activision Blizzard inc., société mère de Blizzard), qui ne rend pas public le nombre de visionnements.

Finale du jeu « Overwatch » lors de la compétition Lan ETS Photo : Radio-Canada/Simon Rail Laplante

Tous les matchs de la saison doivent toutefois être diffusés en direct sur la plateforme Twitch, qui est plus transparente à ce point de vue. Cela donnera un meilleur aperçu de la capacité de Blizzard à répondre à ses promesses.

Une question de notoriété

D’un point de vue purement comptable, l’Overwatch League permettra à Blizzard de rentabiliser son jeu encore davantage. Overwatch ayant été pensé et conçu pour être un jeu très compétitif qui sera régulièrement mis à jour, plutôt qu’un jeu auquel succéderait rapidement une suite, il est impératif pour le studio que les joueurs soient au rendez-vous pendant plusieurs années.

Grâce aux deux équipes asiatiques, le Dynasty de Séoul et les Dragons de Shanghai, Blizzard pourrait aussi multiplier son nombre de joueurs actifs dans ce marché où les sports électroniques sont déjà très populaires. L’entreprise l’a d’ailleurs déjà fait de manière informelle au début des années 2000 avec StarCraft, qui est alors devenu un jeu culte en Corée du Sud au point où les matchs étaient diffusés à la télévision.

Image tirée du jeu « Overwatch » Photo : Blizzard Entertainment

Une ligue professionnelle comme l’Overwatch League apporte de la notoriété au titre et attire les joueurs compétitifs et leurs amis. Elle suscite aussi un sentiment d’appartenance auprès de ceux qui regardent les matchs et qui s’attachent à une équipe.

Si le succès est au rendez-vous, Blizzard pourrait assurer la rentabilité d’Overwatch pour de nombreuses années et ainsi ajouter ce succès à ceux de ses autres grandes franchises, dont Diablo, StarCraft, Hearthstone et World of Warcraft.