Des actionnaires pressent Apple de lutter contre la dépendance des enfants aux iPhone

CalSTRS, le fonds de pension des enseignants californiens, et Jana Partners LLC, un fonds activiste basé à New York, ont adressé une lettre ouverte au géant américain lui demandant d’offrir plus d’options et d’outils pour aider les enfants à combattre leur dépendance à ses appareils.

Apple peut jouer un rôle déterminant en envoyant un message à l’industrie que prendre en compte la santé et le développement des générations futures est à la fois la bonne chose à faire et bon pour les affaires. Lettre de Jana Partners LLC et CalSTRS à Apple

Les deux investisseurs, qui détiennent ensemble deux milliards de dollars d’actions d’Apple, s’appuient sur plusieurs études qui démontrent qu’une utilisation intensive des téléphones intelligents et des réseaux sociaux par les enfants peut avoir un effet négatif sur leur santé mentale et physique.

Ils citent en exemple l’inattention grandissante des élèves en classe à cause des nouvelles technologies, la baisse de concentration des plus jeunes et une augmentation des risques de suicide et de dépression.

L'influence des deux actionnaires reste toutefois très faible, puisqu’ils ne possèdent que 0,2 % du capital.

Les recommandations des actionnaires

Jana Partners LLC et CalSTRS proposent notamment à Apple de créer un comité d’experts composé de spécialistes du développement de l’enfant et de mettre à la disposition des chercheurs l'information dont dispose Apple.

Ils suggèrent aussi à l’entreprise d’améliorer le contrôle parental des téléphones pour permettre, par exemple, de limiter le temps d’utilisation de l'appareil ou de réduire le nombre d’applications disponibles.

Préoccupation mondiale

Cet appel fait écho à l’inquiétude croissante partout dans le monde sur les effets à long terme de l'utilisation des téléphones intelligents, des tablettes et des réseaux sociaux, surtout pour les générations qui ont commencé à s’en servir très jeunes.

Si les géants de la technologie ne reconnaissent pas pour l’instant ouvertement que leurs appareils peuvent créer des dépendances, plusieurs cadres de la Silicon Valley ont fait état de leurs préoccupations dernièrement dans les médias. Ils ont expliqué comment leurs appareils, leurs applications et leurs réseaux sociaux ont été conçus pour retenir l’attention des utilisateurs le plus longtemps possible.