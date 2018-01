À quoi s’attendre du CES 2018?

Les voitures autonomes et connectées

Salon d’électronique ou salon de l’auto, le CES? En 2018, il est un peu des deux.

Si l’on se fie aux tendances identifiées au CES, l’automobile du futur sera sans aucun doute autonome. L’espace dédié à l’autonomisation des véhicules a augmenté d’un tiers, cette année, afin de permettre à tous les constructeurs de montrer les dernières avancées dans le domaine.

Ce casque présenté par Nissan permettrait d'éviter des accidents en contrôlant les mouvements de la voiture par la pensée. Photo : Nissan

D’ailleurs, Nissan a présenté un prototype de casque qui permettra un jour aux conducteurs de contrôler leur voiture par la pensée. Selon l’entreprise, ce système pourrait permettre de réagir plus rapidement en cas d’urgence et ainsi d'éviter certains accidents.

La maison connectée

Il y a de fortes chances que les prochains électroménagers que vous achèterez soient connectés à Internet. En fait, il se pourrait bien que la plupart des appareils dont vous ferez l'acquisition pour votre résidence dans les prochaines années soient intelligents.

Réfrigérateur connecté, laveuse et sécheuse à commande vocale, douche ajustable par la voix… Au fur et à mesure que les capacités de l’intelligence artificielle s’améliorent et que cette technologie se répand, plus aucun appareil ne semble y échapper.

Kohler a notamment présenté un miroir intégrant Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, qui a suscité beaucoup de réactions.

Ce miroir de Kohler intègre Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Photo : Kohler

Cette tendance a toutefois de quoi faire craindre le pire pour la vie privée, un sujet qui sera à surveiller pendant le CES.

La réalité augmentée et la réalité virtuelle

La réalité augmentée est plus que jamais d’actualité en 2018 avec l’arrivée sur le marché de l’ARKit d’Apple et de l’ARCore de Google. Facebook s’est aussi avancée sur ce terrain en 2017, si bien que c’est l’une des tendances phares de l’année qui débute.

Certains appareils spécialisés ont été présentés par leur fabricant la veille du début officiel du CES. C’est notamment le cas des lunettes Rokid Glass, un prototype qui ne nécessite pas de connexion avec un téléphone intelligent pour fonctionner, mais qui reste imparfait en raison des limites techniques actuelles.

Les lunettes Rokid Glass peuvent afficher certaines informations en superposition sur le monde réel directement dans les lentilles. Photo : Rokid

Malgré ses difficultés à se faire une place sur le marché, la réalité virtuelle est encore au rendez-vous au CES 2018. HTC a notamment dévoilé le masque Vive Pro, qui compte sur une meilleure résolution d’image, un casque d’écoute intégré et un bandeau plus facile à ajuster pour séduire le public. La prochaine année pourrait être déterminante pour cette technologie.

Les assistants virtuels

Amazon et Apple sont une fois de plus absents du CES – contrairement à Google, à la surprise de beaucoup d'analystes –, mais leurs noms restent tout de même d’actualité à Las Vegas. En effet, les assistants virtuels sont considérés comme l’une des technologies les plus prometteuses des prochaines années. La Banque royale du Canada prévoit même qu’Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon, pourrait rapporter jusqu’à 10 milliards de dollars américains à l’entreprise d’ici 2020.

Ce téléviseur de Hisense est compatible à la fois avec Alexa et Google Home, un argument de vente de taille, au CES, cette année. Photo : Hisense

Au CES, on a donc aperçu des assistants virtuels se glisser dans toute une panoplie de haut-parleurs intelligents. Certains fabricants de téléviseurs se servent de leur compatibilité avec l’un ou l’autre des assistants comme argument de vente. Ces assistants font même leur entrée dans certaines voitures. Attendez-vous à en entendre beaucoup parler au cours de l’année 2018.

Et tout le reste

Le CES propose parfois des innovations surprenantes, dont certaines qui ne finiront jamais sur le marché. Parmi celles-ci, voici les plus prometteuses et celles qui ont retenu notre attention.

LG a présenté un prototype d’écran OLED de 65 pouces pliable. À quoi cela sert-il? Selon un journaliste du site web spécialisé The Verge, l’écran peut s’adapter à différents rapports d’aspect (16:9, 21:9, etc.) et ainsi éliminer les infâmes bandes noires pour la plupart des contenus.

Vous croyiez que les voitures volantes étaient un vieux rêve farfelu et dépassé? Détrompez-vous! Intel a annoncé un important partenariat avec Volocopter dans la fabrication d'un hélicoptère biplace autonome. Le fabricant de processeurs se servira des connaissances de son département dédié aux drones pour aider l’entreprise allemande à donner vie à son rêve d'engin volant.

Le Volocopter 2X ressemble à un gros drone et peut transporter deux personnes de façon autonome. Photo : Volocopter

Enfin, comme c’est le cas chaque année, trop d’écouteurs et de téléviseurs ont été présentés pour qu’il soit utile de tous les nommer. Pratiquement tous les grands fabricants et de nombreuses entreprises moins connues ont déjà dévoilé leurs nouveaux modèles ou s'apprêtent à le faire. Avis aux amateurs.