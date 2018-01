Neutralité du Net : Google, Facebook et d’autres géants technos répliquent

L'Internet Association s'ajoute ainsi aux États américains, dont ceux de New York et de Washington, et aux groupes de défense de l’intérêt public qui ont déjà annoncé qu’ils feraient appel aux tribunaux pour renverser la décision de la Commission fédérale des communications (FCC) américaine d’abolir la neutralité du Net, en décembre.

Cette décision était réclamée par des fournisseurs d’accès tels qu’AT&T ou Verizon, qui souhaitent avoir un contrôle accru sur ce à quoi leurs clients peuvent accéder sur le web. Elle annule des règles qui les empêchaient auparavant de ralentir ou rendre plus onéreux l’accès à certains contenus par rapport à d’autres.

La proposition acceptée par la FCC avait été présentée par le nouveau président, Ajit Pai, qui a été nommé par Donald Trump. Elle a été vivement décriée par Hollywood, les démocrates et des entreprises comme Google.

« Les règles du président Pai démantèlent, comme prévu, la populaire protection de la neutralité du Net pour les consommateurs, a indiqué le président de l’Internet Association, Michael Beckerman, dans un communiqué. [Elles] défient le souhait d’une majorité bipartite des Américains et nuit à la protection d’un Internet libre et ouvert. »

La nouvelle réglementation donne un large pouvoir aux fournisseurs de connexion Internet pour déterminer comment leurs clients accèdent aux contenus. En contrepartie, elle leur impose de dévoiler en toute transparence quelque changement que ce soit au consommateur.

L’Internet Association compte des dizaines de géants technologiques comme membres, parmi lesquels Amazon, Airbnb, Expedia et LinkedIn.

