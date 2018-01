Meltdown et Spectre : les iPhone, iPad et Mac aussi touchés

Meltdown et Spectre affectent la quasi-totalité des ordinateurs et de nombreux appareils mobiles fabriqués au courd des 20 dernières années. Les processeurs de marques Intel, AMD et Arm sont touchés. Les Mac sont équipés de processeurs Intel depuis de nombreuses années, tandis que ceux d’Arm sont intégrés dans une panoplie d’appareils mobiles, dont des appareils iOS.

En se servant de l’une ou l’autre de ces failles, un pirate pourrait s’emparer d’informations critiques stockées dans un ordinateur, dont des mots de passe et des codes de chiffrage.

Apple a déjà lancé des mises à jour en vue d'atténuer la portée de la menace qui pèse sur ses appareils, mais elle souligne que la brèche n’est pas colmatée pour autant.

« Nous continuons de concevoir et de tester davantage de mesures d’atténuation pour ces failles et nous les rendrons accessibles au public dans de futures mises à jour d’iOS, de macOS, de tvOS et de watchOS, peut-on lire en anglais sur le site de l’entreprise. Puisque ces vulnérabilités nécessitent qu’une application malicieuse soit installée sur votre Mac ou votre appareil iOS pour être activées, nous vous recommandons d’uniquement télécharger des logiciels à partir de sources fiables, comme l’App Store. »

Une mise à jour pour protéger les utilisateurs de Safari devrait être publiée dans les prochains jours, indique Apple.

Sur le même sujet : Intel, AMD, Arm : deux failles de sécurité majeures menacent votre ordinateur

Les appareils Android également menacés

Google, principale rivale d’Apple sur le marché de la téléphonie mobile, a émis des commentaires similaires quant à ses propres appareils, qui fonctionnent avec le système d’exploitation Android.

L’entreprise a indiqué que la dernière mise à jour de sécurité d’Android contenait des mesures d’atténuation contre des attaques exploitant Meltdown et Spectre pour ses appareils équipés d’un processeur fabriqué par Arm.

Par ailleurs, la plupart des services de Google, tels que son moteur de recherche, Gmail, Drive, YouTube et Maps, sont considérés comme sécuritaires par l’entreprise. Son fureteur Chrome ne sera toutefois pas protégé avant la publication de sa prochaine version, prévue pour le 23 janvier.

La liste complète des services et appareils de Google et leur état peut être consultée sur le site officiel de l’entreprise (NDLR : la page était offerte en anglais uniquement au moment de la publication de cet article).

Afin de se prémunir contre des attaques potentielles, il est également recommandé de s’assurer que les logiciels embarqués et les pilotes de ses pièces d’ordinateur, de même que son système d’exploitation et ses logiciels, sont mis à jour régulièrement.