En 2018, Mark Zuckerberg veut réparer Facebook

Le plus grand réseau social au monde a beau avoir atteint la barre des deux milliards de membres en 2017, cette année a aussi été celle des fausses nouvelles, des enjeux liés à la protection de la vie privée, de la modération inadéquate des discours haineux et du scandale de la présumée ingérence russe dans l’élection américaine.

« Le monde semble anxieux et divisé, indique Mark Zuckerberg dans un message public publié sur son profil. Facebook a beaucoup de pain sur la planche - que ce soit pour protéger notre communauté de l’intimidation et de la haine, pour nous défendre contre l’intervention d’États-nations ou pour nous assurer que le temps consacré à naviguer sur Facebook est bien investi. »