La bibliothèque du Congrès renonce à archiver tous les tweets

La bibliothèque, qui passe pour la plus grande du monde et dont la mission est de préserver les documents d'importance pour l'histoire des États-Unis, arrêtera d'archiver la totalité des tweets à compter du 1er janvier, a-t-elle annoncé mercredi.

« À partir du 1er janvier 2018, la bibliothèque conservera les tweets sur la base d'une sélection similaire à celle que nous pratiquons pour les sites Internet », a indiqué Gayle Osterberg, sa directrice des communications.

« La bibliothèque réexamine régulièrement ses méthodes d'archivage pour tenir compte des évolutions liées à l'environnement, à la diversité de ses archives et de leurs sujets, et pour tenir compte des coûts et d'autres éléments. Cette décision résulte de l'un de ces examens », a-t-elle ajouté.

Parmi les raisons également invoquées figurent l'explosion du nombre de tweets ces dernières années et le manque de capacités pour les archiver, y compris les images et les vidéos.

La bibliothèque du Congrès avait commencé à archiver les tweets après un « don » de l'ensemble de la base de données disponible à l'époque par Twitter en 2010. Elle est toutefois inaccessible pour le public actuellement. « Elle le restera tant que des questions liées aux modalités d'accès ne seront pas résolues d'une manière financièrement viable », a souligné Gayle Osterberg.

Dans un communiqué séparé, la bibliothèque a précisé que les messages seraient désormais sélectionnés sur une base thématique et événementielle s'appuyant sur des sujets comme les élections, ou s'ils sont d'intérêt national et politique.

Cette décision a immédiatement suscité un débat sur... Twitter.

« Ce n'est pas bien, a indiqué Mariam Amin, journaliste de CNBC. Je veux que chaque tweet soit archivé. Dans 40 ans, je veux pouvoir emmener ma petite-fille à la bibliothèque du Congrès et lui montrer à quel délire j'avais affaire en tant que journaliste. Il faut que chaque tweet compte », a-t-elle ironisé.

Le groupe de défense des consommateurs Public Knowledge s'est pour sa part interrogé sur les critères de sélection qui seraient retenus. Le site d'information PoliticusUSA a toutefois estimé que cette décision permettrait « de ne plus gaspiller des ressources en conservant chaque message publié sur Twitter ».

D’autres utilisateurs de Twitter se sont plaints de la perte de qualité des messages publiés sur le réseau social en faisant allusion à la forte utilisation qu’en fait le président des États-Unis, Donald Trump.

« Il est arrivé à diminuer la valeur de Twitter », affirme l’un d’entre eux. « Dorénavant, la bibliothèque du Congrès n’archivera plus tous les tweets. #sorrytwitter. Cela vient sans doute du fait que ses tweets embarrassent tout le pays », indique « Cody ».

Jennifer Grygiel, professeure de communications à l'Université de Syracuse, a estimé que cette initiative était malvenue de la part d'une institution qui est considérée comme la plus grande bibliothèque et archives du pays.