Edward Snowden signe une application de surveillance

« Imaginez que vous avez un chien de garde que vous pouvez emmener avec vous dans n’importe quelle chambre d’hôtel et qui peut y rester même lorsque vous sortez, a expliqué M. Snowden à Wired. L’idée est de vous permettre d’avoir entièrement confiance dans les espaces physiques que vous utilisez. »

Ce système peut notamment servir aux personnes qui ont des discussions qui doivent rester secrètes, comme les sonneurs d’alertes, les journalistes ou les politiciens. Elle permet aussi de s’assurer que personne n’a pu se servir d’un appareil électronique sans autorisation, ce qui pourrait facilement compromettre la confidentialité des données qu’il contient.

Haven peut envoyer des alertes à un autre téléphone dès qu’elle détecte un changement dans la pièce qu’elle surveille. Ces alertes peuvent être envoyées par le biais de Signal, un système de messagerie chiffrée approuvé par Edward Snowden.

L’application enregistre également chaque événement détecté dans une liste sur l’application, et cette liste peut être consultée à distance en utilisant le fureteur Tor, qui assure l’anonymat des connexions.

Haven a été conçue par la Freedom of the Press Foundation, une organisation non gouvernementale sans but lucratif dont Edward Snowden est président et qui soutient des projets en lien avec la liberté de presse. La conception a été réalisée en partenariat avec The Guardian Project, un collectif qui crée des applications libres et des appareils mobiles sécurisés.

L’application n’est offerte que sur Android, par le biais du Google Play Store.