Cette nouvelle règle est apparue jeudi dans le document qui spécifie les critères d’admission d’une application dans l’App Store.

La question des coffres a suscité de multiples commentaires dans l’industrie du jeu vidéo cette année. Des jeux comme Destiny 2 et Star Wars Battlefront II ont été la cible de nombreuses critiques, tant de la part des médias spécialisés que du public, et même des gouvernements en raison de leurs pratiques controversées à ce chapitre.

Un élu démocrate de l’État d’Hawaii avait notamment qualifié Star Wars Battlefront II de « casino virtuel destiné aux enfants », à la fin du mois de novembre, avant d’ajouter qu’il comptait proposer une législation pour interdire les coffres à butin dans les jeux destinés aux mineurs.

Qu’est-ce qu’un coffre à butin?

Les coffres à butin sont de plus en plus utilisés par les concepteurs de jeux vidéo pour rentabiliser leurs jeux. Ces coffres virtuels récompensent parfois gratuitement un joueur pour ses efforts ou son temps de jeu, mais ils sont plus souvent vendus pour de l’argent réel. Ils contiennent généralement des éléments esthétiques qui n’ont pas d’influence sur le jeu. Dans certains cas, ils offrent également un avantage dans le jeu, un phénomène controversé qu’on appelle la victoire payante (pay to win).