Cuphead, un jeu canadien qui a charmé la planète en 2017

Un texte de Karl-Philip Vallée

Un peu moins de deux semaines après que Cuphead a remporté trois prix aux Game Awards, les Oscars des jeux vidéo, Chad Moldenhauer flotte encore sur un nuage. « Nous sommes vraiment heureux, dit-il. Je n’en reviens pas que mon premier jeu ait reçu cette reconnaissance de l’industrie. Même après deux semaines, ça n’a pas l’air réel. »

M. Moldenhauer, un Saskatchewanais d’origine qui agissait à titre de directeur artistique pour Cuphead, a de quoi être fier. Le jeu a reçu le prix de la meilleure direction artistique lors de la cérémonie. Cela n’est sans doute pas étranger au style artistique du jeu, qui rappelle les dessins animés de Max Fleischer des années 1930.

Cuphead est réputé pour être un jeu incroyablement difficile. Photo : Studio MDHR

« Mon frère et moi avons grandi en regardant des dessins animés de ce genre. Nos parents en avaient à la maison et le dépanneur au coin de la rue en louait, raconte Chad Moldenhauer au bout du fil. Dans les premières étapes de conception de Cuphead, j’ai créé une version préliminaire du jeu avec ce style visuel. Nous l’avons tout de suite adoré, mais je n’avais pas d’expérience en animation, alors nous l’avons abandonné. »

Quand la passion surgit

Nous sommes au début des années 2010. Chad et son frère Jared travaillent dans des domaines différents et n’ont aucune expérience dans l’industrie du jeu vidéo. Ils planchent sur Cuphead dans leurs temps libres, et l’idée de créer un jeu vidéo dans le style des dessins animés des années 1930 leur paraît trop complexe.

Tous les personnages de Cuphead sont dessinés et animés à la main. Seule la couleur est ajoutée à l'ordinateur. Photo : Studio MDHR

Mais la passion finit par l’emporter sur la raison. Chad se met à étudier l’animation de ses dessins animés favoris et à lire des livres sur le sujet. « Je suis parti de zéro, se rappelle Chad Moldenhauer. Je n’avais jamais animé, sauf pour quelques expérimentations avec Adobe Flash, ce qui n’avait rien à voir avec le style d’animation image par image de Cuphead. »

« Nous pouvions essayer n’importe quoi »

Les deux frères ont décidé de suivre leur passion en quittant leur emploi respectif et en hypothéquant leurs maisons lorsqu’il est devenu clair que leur jeu avait la faveur du public.

« Nous avions eu des discussions avec Microsoft, nous avons montré le jeu une première fois à l’Electronic Entertainment Expo (E3) de 2014, et les gens ont semblé l’apprécier. À l’E3 de 2015, nous avons eu une bonne couverture médiatique, et l’excitation autour du jeu avait grandi. Deux semaines plus tard, nous avons hypothéqué nos maisons. »

M. Moldenhauer assure toutefois que son frère et lui n’ont pas agi en têtes brûlées. « Nous nous trouvions tous les deux à un point dans nos vies où nous ne nous retrouverions pas à la rue si le jeu atteignait seulement la moitié de son objectif. Et parce qu’on voulait faire un jeu qu’on aimait, le risque nous semblait bien contrebalancé. »

Jared et Chad Moldenhauer ont grandi en Saskatchewan. Photo : Studio MDHR

Le fait qu’ils ne venaient pas du milieu des jeux vidéo a conféré aux deux frères une dose d’insouciance qui a joué à leur avantage, estime Chad Moldenhauer. « Nous n’avions pas à nous préoccuper de ce qui se vendait bien ou non, ni de ce que nos amis dans l’industrie nous disaient de ne pas faire. Nous pouvions essayer n’importe quoi. »

Le vent dans les voiles

Pour la famille Moldenhauer – la femme de Chad ainsi que deux de ses cousins travaillent pour Studio MDHR – l’avenir semble radieux, quoique encore plein de mystère.

« Nous n’avons pas pris de décision quant à notre prochain jeu pour le moment. J’aimerais bien tenter de pousser le style visuel de Cuphead un peu plus loin, comme Disney l’a fait avec Fantasia (en 1940, NDLR). Mais notre compagnie ne veut pas se cantonner au style des années 1930. Il y a beaucoup de styles de dessins animés créés entre les années 1930 et 1980 qui n’ont pas été adaptés pour des jeux vidéo. Nous avons quelques idées, mais nous ne sommes pas encore prêts à les dévoiler! »