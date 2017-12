Le pire mot de passe de l’année est toujours « 123456 », mais...

Chaque année, l’entreprise de sécurité informatique SplashData compile les mots de passe populaires les plus faciles à découvrir pour un pirate. En plus des habituels « 123456 », « password » et « qwerty », le nom « starwars » s’ajoute pour la première fois à cette liste et se glisse même au seizième rang.

« Malgré le fait que le nouvel épisode soit un ajout fantastique à la série Star Wars, "starwars" est un mot de passe qui vous met à risque », a indiqué Morgan Slain, PDG de SplashData, dans un communiqué. « Les pirates informatiques utilisent des mots associés à la culture populaire et aux sports pour s’infiltrer dans des comptes en ligne, parce qu’il savent que de nombreuses personnes utilisent ces mots faciles à retenir. »

« 123456 » et « password » trônent au sommet de la liste de SplashData depuis quatre ans et des variantes de ceux-ci apparaissent à six endroits dans la liste des 100 pires mots de passe de 2017.

L’entreprise estime que près de 10 % des internautes ont utilisé au moins l’un des 25 pires mots de passe de l’année et que près de 3 % des gens ont utilisé « 123456 ».

La dernière année a été une année difficile du point de vue de la sécurité informatique. Plusieurs piratages majeurs ont été rapportés, dont celui d’Equifax, lors duquel les informations confidentielles de 143 millions de personnes ont été volées, dont celles de 19 000 Canadiens.

La liste complète des pires mots de passe de l’année 2017 est en ligne sur le site de SplashData.