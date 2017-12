Des nanoparticules qui attirent et détruisent les virus

Un texte d'Alain Labelle



Ebola, Zika, H1N1, VIH, papillomavirus, herpès. Il existe des dizaines de virus qui tuent des millions de personnes dans le monde chaque année.

Le chercheur Francesco Stellacci et ses collègues du laboratoire SUNMIL de l’École polytechnique fédérale de Lausanne affirment être parvenus à développer des nanoparticules qui ont la propriété d’attirer les virus à elles pour ensuite les détruire par une simple pression.

Il existe des médicaments efficaces contre certains virus, comme le VIH ou l’hépatite C, qui heureusement fonctionnent. Mais ils restent spécifiques à un seul virus. Le chercheur Francesco Stellacci

Ainsi, si des médicaments permettent de traiter certains virus, aucun n'est utile contre plusieurs, comme c'est le cas des antibiotiques à large spectre utilisés contre les bactéries, par exemple.

Un traitement en or Dans ses travaux, l’équipe suisse a transformé des nanoparticules d’or en « combattantes virales », ce qui pourrait ouvrir la porte à un nouveau genre de médicaments. Injectées dans le corps, ces particules « trompent » les virus en imitant les cellules humaines. Lorsque les virus se lient à elles pour les infecter, les nanoparticules utilisent une pression locale produite par cet assemblage pour « casser » les virus, leur faisant perdre ainsi toute toxicité.

Des résultats positifs

À l’heure actuelle, des expériences ont été effectuées in vitro sur des tissus infectés par :

l’herpès;

le papillomavirus (pouvant mener à un cancer de l’utérus);

le virus respiratoire syncytial (VRS) pouvant mener à une pneumonie.

D’autres tests ont permis de guérir des souris atteintes du VRS.

Le détail de ces travaux est l’objet d’un article publié dans la revue Nature Materials.

Une nouvelle ère?

Jusqu’à aujourd’hui, les tentatives de création de traitements à large spectre contre les virus n’ont abouti qu’à des solutions toxiques pour l’homme, ou alors efficaces in vitro (en laboratoire) mais pas in vivo.

L’approche actuelle contourne ces deux obstacles. Les nanoparticules d’or ne sont pas toxiques pour l’homme et elles imitent parfaitement les récepteurs des cellules humaines, qui sont les éléments spécifiques auxquels viennent s’accrocher les virus.

Pour infecter notre corps, les virus utilisent nos cellules, qu’ils pénètrent et qu’ils utilisent pour se répliquer et se répandre. Dans cette étude, les virus se lient aux nanoparticules en pensant envahir une cellule humaine. Ce mécanisme d’attachement provoque ensuite une pression qui déforme le virus et l’ouvre, le rendant ainsi inoffensif. Cette pression constitue une solution non toxique, contrairement aux solutions actuelles.

Seule cette approche permet de détruire le virus de manière irréversible. Francesco Stellacci

Une urgence internationale

Le développement d’antiviraux à large spectre permettrait de freiner la résistance que l’humain crée aux antibiotiques. « Les médecins prescrivent souvent ces traitements lors d’infections virales, puisqu’il n’existe pas de médicament. Mais les antibiotiques sont efficaces contre les bactéries uniquement. Cette utilisation à outrance contribue au développement de mutations des virus et à une résistance chez l’homme », conclut le Pr Stellacci.