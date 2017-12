Une fonctionnalité d’urgence méconnue sur votre iPhone

Le raccourci permettant de faire un appel d’urgence varie selon le modèle de téléphone que vous possédez.

Avertissement Il est important de ne pas lancer un appel d’urgence inutilement. Les instructions qui suivent sont à titre indicatif seulement et ne devraient être utilisées qu’en cas d’urgence.

Marche à suivre

Avec un iPhone 7 ou un modèle plus ancien, il suffit d’appuyer rapidement cinq fois sur le bouton latéral (celui qui sert à éteindre le téléphone). Un curseur « Appel d’urgence » apparaîtra alors et vous devrez faire glisser le bouton « SOS » rouge vers la droite pour confirmer l’appel.

Sur un iPhone 8, 8 Plus ou X, vous devrez plutôt maintenir le bouton latéral et l’un des boutons de volume enfoncés pendant quelques secondes. Si vous maintenez ces deux boutons enfoncés, l’appel sera lancé automatiquement après qu’un décompte se soit affiché sur l’écran. Vous pouvez également relâcher les boutons et confirmer l’appel manuellement en faisant glisser le bouton « SOS » rouge du curseur « Appel d’urgence » vers la droite.

Une fois que l’appel d’urgence aura été envoyé, vous serez mis en contact avec les services d’urgence de votre région et ceux-ci recevront automatiquement vos données de géolocalisation pour intervenir le plus rapidement possible.

Comment configurer ses contacts d’urgence

Votre téléphone peut également envoyer votre position géographique à des personnes que vous avez auparavant identifiées comme des contacts d’urgence. Pour configurer cette liste de contacts, vous devez vous rendre dans l’application Santé de votre iPhone. Dans l’onglet « Fiche médicale », vous aurez l’option d’inscrire vos allergies, les traitements que vous suivez, votre groupe sanguin, votre poids et votre taille, ainsi que d’ajouter des contacts d’urgence.

Sur certains modèles d’iPhone, cette fiche médicale est accessible pour les ambulanciers et les premiers répondants en utilisant le même raccourci que pour l’appel d’urgence.

Pour plus de détails, consultez la fiche d’informations sur le site d’Apple.