« Dans le but de favoriser l'engagement réel, des équipes de Facebook ont examiné et catégorisé des centaines de milliers de publications. Elles ont mis au point un modèle d'apprentissage automatique pour détecter différents types de pièges à partages. Les publications qui utilisent cette tactique apparaîtront moins souvent dans le fil d'actualité », écrivent dans un communiqué Henry Silverman, spécialiste de l'intégrité des opérations, et Lin Huang, ingénieur, tous deux de Facebook.

Qu'est-ce que les pièges à partages? Contrairement aux pièges à clics, qui incitent l'internaute à cliquer sur un lien, les pièges à partages servent surtout à améliorer la portée d'une page Facebook en dopant ses statistiques d'engagement à l'aide de publications malhonnêtes. Un exemple? Les publications qui vous demandent d'identifier vos amis dans les commentaires ou encore celles invitant les internautes à « voter » en cliquant « j'aime », « wow », « j'adore » ou « haha ». Les concours offrant la chance de gagner à toute personne qui partage ou qui commente la publication entrent aussi dans cette catégorie.

Facebook prévient que les pages qui ont systématiquement recours à de telles publications verront leur portée diminuer dans les semaines à venir. « Nous voulons diminuer la propagation de contenu ordurier, sensationnaliste ou trompeur, dans le but de promouvoir des conversations authentiques sur Facebook auxquelles les utilisateurs tiennent vraiment », poursuivent les auteurs du communiqué.

L'intelligence artificielle de Facebook sera en mesure de départir les pièges à partages des publications honnêtes, assure Facebook. Ces mesures ne devraient pas affecter les publications qui encouragent l'engagement dans le but de demander de l'aide ou des conseils, d'amasser des fonds pour une cause ou de signaler la disparition d'un enfant, par exemple.