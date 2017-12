Ravitailler la Station spatiale internationale une livraison à la fois

Le commandant de bord Anton Chkaplerov, de l'agence russe Roscosmos, et les ingénieurs de vol Norishige Kanai, de l'Agence d'exploration aérospatiale nippone, et Scott Tringle, de la NASA, ont décollé du cosmodrome de Baïkonour au petit matin, heure de l'Est.

Le Soyouz se rapprochera progressivement de la SSI, en orbite à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, avant de s'y arrimer dans deux jours.

Chkaplerov, Kanai and Tingle vont rejoindre le Russe Alexander Missourkine et les Américains Mark Vande Hei et Joe Acaba, qui se trouvent depuis septembre déjà à bord de la station.

Sur des images transmises par des caméras embarquées à bord de l'engin russe, on peut voir les trois astronautes lever les pouces après le lancement. On pouvait également apercevoir un toutou de chien choisi par la fille de M. Chkaplerov comme indicateur du moment où les trois hommes se trouveront en apesanteur.

Une caméra installée sur la Station spatiale internationale montre la capsule Dragon de SpaceX après son amarrage réussi au laboratoire orbital. Photo : NASA

SpaceX et le recyclage

Par ailleurs, une capsule recyclée de SpaceX est de retour à la SSI, juste à temps pour Noël.

Dimanche, les astronautes de la NASA ont utilisé l'immense bras robotique de la station pour attraper la capsule Dragon et l'arracher à son orbite.

Il s'agit de la seconde visite de cette capsule Dragon à la SSI, elle qui y avait déjà effectué une mission de ravitaillement pour la NASA en 2015.

Les astronautes Joe Acaba et Mark Vande Hei ont capturé la capsule alors que la SSI passait au-dessus de l'océan Pacifique, à mi-chemin entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée.

SpaceX a lancé la capsule du cap Canaveral, en Floride, vendredi, à l'aide d'une fusée Falcon qui avait déjà été utilisée.

C'est la première fois que SpaceX a recours à une fusée recyclée pour lancer une capsule usagée, une initiative qui s'inscrit dans ses efforts pour réduire les coûts liés aux lancements.

La capsule Dragon transporte plus de 2200 kilogrammes de matériel, dont des souris de laboratoire et des graines d'orge. Ces dernières font partie d'une expérience menée par Budweiser qui, déterminée à servir la première bière sur Mars, veut savoir comment l'absence de gravité influencera la croissance de la plante.