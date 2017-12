Facebook réplique aux critiques de son ex-vice président

« Chamath n’est plus avec Facebook depuis plus de six ans », a indiqué le réseau social dans un communiqué envoyé aux médias américains. « Facebook était alors une entreprise très différente et, à mesure que nous avons grandi, nous avons réalisé à quel point nos responsabilités avaient grandi avec nous. »

L’entreprise dit prendre son rôle très au sérieux et travailler à s’améliorer. « Nous avons effectué beaucoup de travail et de recherche avec des experts externes et des universitaires pour comprendre les effets de notre service sur le bien-être, et nous nous servons de ce travail pour guider le développement de notre produit. »

Le court communiqué se termine en indiquant que le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, est prêt à réduire les profits de l’entreprise pour s’assurer qu’elle investit aux bons endroits, y compris dans l’embauche de nouveau personnel.

Des alliés devenus ennemis

Cette réaction de Facebook survient après que plusieurs ex-dirigeants de l’entreprise aient exprimé des critiques à son endroit.

On apprenait cette semaine que Chamath Palihapitiya, ex-vice président à l’acquisition d’utilisateurs, disait se sentir très coupable d’avoir contribué à l’essor du réseau social.

« Je crois que nous avons créé des outils qui sont en train de déchirer le tissu social qui définit le fonctionnement de la société », a affirmé M. Palihapitiya lors d’un entretien public à l’Université de Stanford.

Quelques jours plus tôt, le premier président de Facebook, Sean Parker, avait aussi exprimé ses regrets par rapport à son rôle dans les premiers pas du réseau social.

En mai dernier, Antonio Garcia-Martinez, un ex-gestionnaire de produit de Facebook, a également accusé l’entreprise de mentir en disant que le réseau social n’était pas en mesure de cibler des utilisateurs selon leur état émotionnel.