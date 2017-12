Des réponses à vos questions sur le bitcoin et les cryptomonnaies

Avec l'envolée récente du cours du bitcoin, qui est passé de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers, l'attention du monde entier se tourne vers les cryptomonnaies. Matthieu Dugal, animateur et réalisateur de l'émission La sphère, à ICI Radio-Canada Première, s'est entretenu à ce sujet avec Yann Rousselot-Pailley, président de 2PS.com et spécialiste des cryptomonnaies et de la chaîne de blocs.