La maladie de Huntington bientôt maîtrisée?

Un texte d'Alain Labelle



Cette percée médicale est déjà qualifiée par certains chercheurs de « plus grande avancée des 50 dernières années dans le traitement des maladies neurodégénératives ».

Le médicament expérimental en question est injecté dans le liquide cérébro-spinal dans lequel baignent le cerveau et la moelle spinale. Il permet de baisser de façon sécuritaire les niveaux d’une certaine protéine toxique dans le cerveau.

Des essais prometteurs

L’équipe de la Pre Sarah Tabrizi de l’Institut de neurologie de la University College London procède depuis 2015 à des études cliniques chez les humains. Ces études portent sur 46 patients atteints de la maladie au stade précoce qui se trouvent au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada. À ce jour, il a été établi que le médicament est bien toléré par les participants et qu’il est sécuritaire. Les essais cliniques peuvent donc se poursuivre.

« Les résultats de cet essai sont d'une importance capitale pour les patients atteints de la maladie de Huntington et leurs familles », explique la Pre Sarah Tabrizi.