Le Wakaleo schouteni, une nouvelle espèce de lions marsupiaux

Un texte d'Alain Labelle



La bête a été nommée Wakaleo schouteni par les paléontologues de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud.

Elle avait la taille d’un chien et pesait environ 23 kg, ce qui équivaut au cinquième du poids de la plus grosse espèce connue de lions marsupiaux, le Thylacoleo carnifex, qui pouvait peser jusqu’à 130 kg.

Il y a au moins 18 millions d'années, peut-être même jusqu' à 23 millions d'années, le Wakaleo schouteni vivait dans des forêts chaudes et humides. Ses membres antérieurs robustes laissent à penser qu'il pouvait chasser des opossums, des lézards et d'autres petites proies.

C’est la dixième espèce de la famille des Thylacoleonidae identifiée à ce jour, et l’une des plus anciennes. Ces carnivores, dont la taille variait entre celle du raton laveur et celle du léopard, transportaient leurs petits dans une poche comme le font les kangourous et les koalas.

L'identification de cette espèce met en évidence un niveau de diversité des lions marsupiaux assez inattendu. Anna Gillespie, Université de Nouvelle-Galles-du-Sud

Cette famille comprend aujourd'hui des espèces carnivores d’Australie. Selon les paléontologistes, deux de ces espèces de lions étaient déjà présentes sur le territoire australien dans l'Oligocène il y a 25 millions d'années.

Outre le Wakaleo schouteni, il y avait aussi le Wakaleo pitikantensis, identifié en 1961, qui était légèrement plus petit.

Le saviez-vous? Les lions actuels ont évolué différemment dans l'arbre généalogique des mammifères. Les lions marsupiaux d'Australie ont été classés comme félins en raison de la taille et du découpage des dents de la première espèce identifiée, Thylacoleo carnifex, en 1859, et qui a disparu il y a 30 000 ans.

Des dents bien distinctes

Contrairement à d'autres prédateurs à dents pointues, les lions marsupiaux ont développé une dentition permettant de trancher à l’horizontale : une dent du bas s'étirait le long de la mâchoire de chaque côté, et son bord tranchant pouvait atteindre l'équivalent de quatre dents normales. « Une dent supérieure s'étendait également, ce qui donnait à ce lion marsupial une morsure semblable à celle d'un coupe-boulon », explique la paléontologue Anna Gillespie.

L'espèce nouvellement identifiée vivait avant l’apparition de cette caractéristique dentaire particulière. Elle possédait le même nombre de dents que les premiers marsupiaux, et une dent légèrement allongée s’alignait devant les molaires.

Les espèces qui viendront après le Wakaleo schouteni seront plus imposantes et leurs dents seront encore plus longues et plus coupantes.

W. schouteni pousse l'histoire des lions marsupiaux plus profondément dans le temps. Anna Gillespie, paléontologue

Le détail de ces travaux est publié dans le Journal of Systematic Palaeontology.