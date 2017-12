Un studio de jeux vidéo canadien brille aux Game Awards

Le jeu de Studio MDHR, qui a beaucoup fait parler de lui pour son style visuel rappelant celui des dessins animés des années 1930, a remporté le prix de la meilleure direction artistique. Il a ainsi battu Destiny 2 et The Legend of Zelda: Breath of the Wild dans cette catégorie.

Ses deux autres récompenses proviennent des catégories du meilleur jeu indépendant et du meilleur premier jeu indépendant.

Outre Studio MDHR, Nintendo a aussi de quoi célébrer, puisque ses jeux lui ont permis de repartir avec cinq prix, dont celui du jeu de l’année avec Breath of the Wild.

L’entreprise nipponne partait favorite, puisqu’elle comptait pas moins de 24 nominations, dont 6 pour Breath of the Wild et 6 pour Super Mario Odyssey. D’ailleurs, tous les jeux nommés dans la catégorie du meilleur jeu sur console portable étaient publiés par Nintendo.

Des choix controversés

Les semaines précédant la cérémonie ont été marquées par une certaine controverse entourant le choix des jeux en nomination.

Plusieurs personnes ont reproché aux Game Awards d’avoir nommé des jeux en accès anticipé, notamment Playerunknown’s Battlegrounds. La nomination de ce jeu très populaire dans plusieurs catégories, alors que ses concepteurs indiquent qu’il est encore en cours de développement, a fait sourciller bien des amateurs. Ironiquement, la date de sortie officielle du jeu (20 décembre 2017) a été annoncée pendant la cérémonie.

Le site web des Game Awards stipule toutefois que « tout jeu accessible au public avant la date limite est admissible à une nomination potentielle. Il revient au jury de décider si un jeu mérite une nomination pour souligner son excellence créative ou technique. »

Ben Kuchera, un analyste du site spécialisé Polygon, dit avoir observé un malaise dans la communauté des joueurs par rapport à cette justification des Game Awards. Cet expert souligne cependant que la majorité des jeux publiés aujourd’hui sont constamment mis à jour et se transforment au fil du temps, ce qui rend incohérente la notion de jeu vidéo en version finale.

D’autres personnes ont aussi critiqué l’organisation pour avoir inclus une catégorie pour les jeux les plus attendus de l’année à venir.

De nombreux jeux annoncés

La cérémonie des Game Awards était aussi l’occasion pour les studios de faire valoir leurs futurs jeux grâce à des bandes-annonces.

Nintendo a pris tout le monde par surprise en annonçant un deuxième contenu téléchargeable pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild offert le soir même sur Nintendo Switch.

Le studio Campo Santo, qui a présenté le très apprécié Firewatch en 2016, reviendra en 2019 avec In the Valley of Gods. À en juger par la bande-annonce, il s’agira une fois de plus d’un jeu d’exploration contemplatif.

Enfin, les amateurs de jeux de combat pourront renouer avec la célèbre série SoulCalibur en 2018, puisque le sixième opus sera lancé au cours de l’année, six ans après le dernier épisode.