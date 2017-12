Steam abandonne le bitcoin, jugé trop volatile

Un texte de Karl-Philip Vallée

Au moment de l’annonce, en fin de journée mercredi, la valeur du bitcoin avoisinait les 12 500 $ US. À 11h30 jeudi, elle atteignait un sommet historique de 16 500 $ US, avant de redescendre légèrement.

La fluctuation de la valeur du bitcoin au cours des dernières semaines a pesé dans la balance, a indiqué Steam dans une courte déclaration sur son blogue officiel.

« Bien que la valeur du bitcoin ait toujours été volatile, le niveau d’instabilité est devenu extrême ces derniers mois, jusqu’à une perte de valeur de 25 % en quelques jours, a expliqué Steam. Une telle dépréciation génère des problèmes pour les clients souhaitant régler par bitcoin. »

Des problèmes de transactions

Selon Steam, ces changements de valeur provoquent de nombreuses erreurs dans les transactions avec ses clients, puisque le prix du bitcoin peut changer de manière significative entre le moment où une personne choisit d’acheter un jeu et celui où les bitcoins sont versés à la boutique en ligne.

De plus, le réseau Bitcoin étant de plus en plus saturé par le nombre de transactions qui augmente, les frais exigés à ses utilisateurs pour chaque transaction sont devenus exagérés, aux yeux de la boutique en ligne.

Ces frais facturés aux clients par le réseau Bitcoin ont explosé cette année, atteignant jusqu’à 20 $ la semaine dernière (contre 0,20 $ lorsque nous avons introduit le bitcoin). Au final, ils rendent l’achat de jeux sur Steam déraisonnablement onéreux. Extrait du message publié sur le blogue officiel de Steam

En effet, le prix d’un jeu vidéo dépasse rarement 80 $ CA sur Steam et certains jeux sont vendus pour à peine quelques dollars.

Les frais de transaction peuvent d’ailleurs être exigés à plus d’une reprise, lorsqu’une erreur est causée par un changement dans la valeur du bitcoin.

Pas idéal pour les achats de tous les jours

Pour Guillaume Déziel, stratège d’affaires spécialisé dans la chaîne de blocs (la technologie derrière le réseau Bitcoin), l’abandon du bitcoin par Steam est un indicateur de la véritable utilité de cette cryptomonnaie.

Ça n’a aucun sens de payer des jeux de 50 $ avec des frais de 20 $. L’idée d’acheter un paquet de gomme au dépanneur avec des bitcoins a échoué. Par contre, s’en servir pour acheter une maison ou une voiture, ou juste pour stocker de la valeur, ça a encore du sens. Guillaume Déziel, stratège d’affaires spécialisé dans la chaîne de blocs

Un avis que partage Jonathan Hamel, fondateur d’Académie Bitcoin et membre du comité consultatif pour l’innovation technologique de l’Autorité des marchés financiers. « L’attrait du bitcoin, c’est beaucoup plus en entrepôt de valeur neutre qui ne peut être contrôlé ni censuré. Ça peut être intéressant pour faire des transferts internationaux pour des entreprises qui font des gros paiements. »

Le bitcoin, une valeur refuge?

Ni M. Déziel ni M. Hamel ne s’inquiètent de l’éclatement d’une bulle qui ferait radicalement chuter la valeur du bitcoin. Jonathan Hamel, qui qualifie le bitcoin d’or 2.0, y va même d’une prédiction surprenante.

Je crois que le bitcoin est encore sous-évalué. Je pense qu’on va atteindre une valeur de 100 000 $ par bitcoin en 2018 et surpasser la masse monétaire du dollar canadien. Jonathan Hamel, fondateur d’Académie Bitcoin

De son côté, M. Déziel estime que la lenteur du réseau et l’augmentation des frais de transaction ne risquent pas de faire éclater la bulle du bitcoin. « De toute façon, la lenteur du réseau a l’avantage de faire en sorte que ce n’est pas possible que tout le monde vende ses bitcoins sous le coup de la panique. »

Dans son message, Steam précise qu’elle pourrait accepter à nouveau le bitcoin dans le futur si elle évalue que c’est à l’avantage de ses clients et de ses propres finances.

La plateforme Steam compte 67 millions de joueurs actifs par mois, ce qui en fait l’un des services les plus populaires du genre dans le monde.