Voici les vidéos les plus virales de YouTube en 2017

À moins d’être un amateur de télé-crochets thaïlandais, l’interprétation d’Until We Will Become Dust par l’Huître masquée sur le plateau de The Mask Singer 2 vous est sans doute complètement étrangère. C’est pourtant cette vidéo qui a le plus été au diapason des algorithmes de YouTube, qui tiennent compte d’une série de facteurs pour choisir les vidéos les plus populaires de l’année, dont le nombre de vues, de partages, de commentaires et de mentions « J’aime ».

Les internautes ont propulsé une vidéo présentant une série de chorégraphies sur la chanson Shape of You d’Ed Sheeran en deuxième position. Ce n’est d’ailleurs pas la seule apparition de cette chanson dans le palmarès, puisque Ed Sheeran lui-même la chante avec l’animateur James Corden dans le segment Carpool Karaoke de l’émission The Late Show with James Corden, en cinquième position.

Le trio de tête est complété par la vidéo Ping Pong Trick Shots 3 de la chaîne Dude Perfect, qui montre les créateurs en train d’effectuer toutes sortes de lancers impressionnants avec des balles de tennis de table.

Au Canada, les amateurs de vidéos en ligne ont plutôt préféré une vidéo dramatique montrant un lion de mer qui attrape une fillette et qui la fait tomber dans l’eau du port de Richmond, en Colombie-Britannique. La jeune fille a été aidée par un homme qui l’accompagnait sur le quai et personne n’a été blessé dans l’incident, selon la légende accompagnant la vidéo.

L’année 2017 en musique

Du côté musical, c’est sans surprise que l’on retrouve en première position Luis Fonsi et Daddy Yankee avec leur succès planétaire Despacito. La vidéo a brisé tous les records d’audience, cette année, en accumulant 4,46 milliards de visionnements.

Jusqu’au mois de juillet 2017, le vidéoclip de la chanson Gangnam Style du Sud-Coréen Psy trônait au sommet des vidéos les plus vues de la plateforme depuis 5 ans. Elle a depuis été battue par See You Again de Wiz Khalifa et Charlie Puth, puis par Despacito.

YouTube doit également dévoiler sa vidéo YouTube Rewind 2017 mercredi. Cette revue de l’année explore les moments les plus marquants de la plateforme en mettant en vedette ses créateurs les plus célèbres.

Palmarès des 10 vidéos les plus populaires de 2017 dans le monde

Palmarès des 10 vidéos les plus populaires de 2017 au Canada