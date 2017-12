Voici Messenger Kids, la nouvelle application Facebook pour enfants

L’application gratuite comprend les principales fonctionnalités de Messenger. Les enfants peuvent envoyer des messages instantanés, des photos et des vidéos. On y propose aussi une sélection de GIFs, collants, masques et emojis appropriées pour cette tranche d’âge.

Contrairement à la version pour adultes, il n’y aura pas de publicités ou d’achats intégrés, précise Facebook. Les données de l’enfant ne seront pas utilisées à des fins commerciales.

Une option de signalement a été ajoutée pour protéger les enfants des contenus qui pourraient être dérangeants. Lors d’un signalement, une notification est envoyée à la fois aux parents et à Facebook.

Les enfants pourront télécharger l’application sur leur appareil, mais leur utilisation sera soumise à la supervision des parents. Seuls ces derniers pourront autoriser l’ajout ou la suppression d’amis, et ce, à partir de leur compte Facebook.

Pour le moment, seuls les utilisateurs américains peuvent pour le moment prévisualiser l’application.